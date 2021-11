Dawn Of Solace: Szczegóły albumu "Flames Of Perdition"

Album "Flames Of Perdition" nagrano w fińskim studiu Deep Noise pod okiem Saku Moilanena, który odpowiadał również za miks i mastering.



Okładkę zaprojektował Nikos Stavridakis.



Pierwotnie płyta "Flames Of Perdition" miała ukazać się 12 listopada, ostatecznie jednak przesunięto ją na 28 stycznia 2022 roku. Jej wydaniem zajmie się Noble Demon. Wytwórnia z Berlina szykuje wersję CD w digipacku, trzy edycje dwupłytowego albumu winylowego oraz odsłonę cyfrową.



Dodajmy, że za gothic / doommetalowym Dawn Of Solace z Lahti stoi Tuomas Saukkonen, multiinstrumentalista znany także z Wolfheart i Before The Dawn, który na "Flames Of Perdition" zagrał na perkusji, basie i gitarze. Na nowym albumie Finów usłyszymy również operującego czystym wokalem Mikko Heikkilä oraz gitarzystę prowadzącego Jukkę Salovaarę.



Reklama

Nowy teledysk "Event Horizon" Dawn Of Solace możecie zobaczyć poniżej:



Wideo Dawn Of Solace - Event Horizon (Official Music Video) | Noble Demon

Sprawdźcie także opublikowany pod koniec września wideoklip "Skyline":

Wideo Dawn Of Solace - Skyline (Official Music Video) | Noble Demon

Oto lista kompozycji albumu "Flames Of Perdition":

1. "White Noise"

2. "Erase"

3. "Flames Of Perdition"

4. "Dying Light"

5. "Event Horizon"

6. "Black Shores"

7. "Skyline"

8. "Serenity"

9. "Lead Wings"

10. "Dead Air".