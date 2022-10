21 października ukaże się czwarta studyjna płyta Dawida Podsiadło, wyprodukowana we współpracy z Jakubem Galińskim, producentem muzycznym na co dzień grającym w zespole Dawida.

Następca "Małomiasteczkowego" to zbiór kilku lat przeżyć i przemyśleń artysty, który już przyzwyczaił nas do mocnych tekstów, czego najlepszym przykładem jest opublikowany już utwór "POST". Problemy mikroświata, osobiste rozterki, ale i spojrzenie na to, co dzieje się na świecie. O tym będzie album "Lata Dwudzieste".

Dawid Podsiadło o nowej płycie. "Szeroki wachlarz emocji"

"Lata 20. to moje pierwsze dziesięć lat innego życia. Innego od pierwszych dwudziestu. To także nabranie powietrza do płuc przed zbliżającą się trzydziestką i zderzenie się z moim nastoletnim wyobrażeniem o tym, kim wtedy będę. Wachlarz emocji, który towarzyszył mi podczas pracy nad albumem był bardzo szeroki, ale w ogólnym odbiorze sama płyta wydaje mi się całkiem taneczna i bardzo przebojowa. Chyba najbardziej z dotychczasowych - opowiadał o płycie.



Zdjęcie Dawid Podsiadło / Krzysztof Jarosz / Agencja FORUM

"To co masz Ty!" jest drugim singlem zwiastującym nadchodzący krążek. W najnowszym klipie Dawida w główną rolę zakochanego stalkera wcielił się Piotr Trojan.



"Jestem pod wielkim wrażeniem talentu Piotrka" - opowiada reżyser teledysku, Filip Załuska - pięknie oddał nadwrażliwość głównej postaci, bez grama fałszu. Zależało mi, aby klip był bardzo emocjonalny, posiłkował się naszą wrażliwością przy jego odbiorze, ale jednocześnie był trochę wyzwaniem dla widza i zawieszał w powietrzu pytanie, o to co jest realne, a co nie" - tłumaczy.

Clip Dawid Podsiadło To co masz Ty!

To nie pierwsze spotkanie Trojana i Podsiadły. Znajomość artystów rozpoczęła się na planie filmu "Johnny". Piotr zagrał pierwszoplanową rolę, a Dawid po raz drugi został koproducentem pełnometrażowego filmu. Reżyserem "Johnny'ego" oraz twórcą nieujawnionej jeszcze okładki albumu "Lata Dwudzieste" jest Daniel Jaroszek.

Obecnie Dawid wraz z zespołem przygotowuje się do trasy koncertowej - PostProdukcja Tour, która rusza już 30 października i obejmuje dziewięć koncertów, na których zostanie zaprezentowany nowy materiał. "Lata Dwudzieste", trasa koncertowa oraz współprodukcja filmu to nie jedyne projekty, w których uczestniczył ostatnio artysta.

Świetne tygodnia Dawida Podsiadły

We wrześniu ukazał się anglojęzyczny utwór Dawida - "Let You Down", wyprodukowany przez Akirę Yamaokę (Silent Hill). Piosenka zamykała każdy z odcinków serialu anime "Cyberpunk: Edgerunners". Historia o dzieciaku ulicy, który próbuje przetrwać w niepokojącym, mającym obsesję na punkcie technologii i modyfikacji ciała, mieście stała się ogromnym hitem na całym świecie.

Sukces serialu Netflixa i CD Projektu oraz towarzyszącej mu ścieżki dźwiękowej, przyczynił się także do kolejnego imponującego osiągnięcia w karierze dwudziestoparolatka. Dawid jest obecnie najczęściej słuchanym polskim artystą na Spotify (ponad 2,4 miliona słuchaczy miesięcznie), choć jego ostatni, pełnoprawny album został wydany w 2018 roku.