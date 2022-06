"Jeśli chodzi o wieczory, które będę pamiętał przez najbliższe 40 lat, to jest wśród nich wczorajszy. Te z Gdańska i Wrocławia też. Tak jak Wy, my też czekaliśmy ponad dwa lata, a świat na wielu poziomach nie jest już tym samym miejscem, którym był gdy po raz pierwszy zaprosiliśmy Was na te spotkania" - napisał Dawid Podsiadło.

"Dziękuję, że czekaliście z nami. Daliśmy z siebie wszystko i dostaliśmy od Was jeszcze więcej. Do usłyszenia niebawem i do zobaczenia jesienią. POST" - dodał wokalista.

Instagram Post

W Chorzowie Dawida gościnnie wsparli Ralph Kaminski ("Kosmiczne energie"), Daria Zawiałow i Vito Bambino ("I Ciebie też, bardzo" z repertuaru Męskiego Grania) oraz Artur Rojek ("Długość dźwięku samotności" Myslovitz).



Reklama

Wspomniany "Post" to pierwszy singel z szykowanej na jesień nowej płyty. Od tytułu utworu towarzysząca jej trasa nazywać się będzie "POSTprodukcja", a Podsiadło zapowiada, że w całości grać będzie premierowo cały album.

Wideo POST

Sprawdź tekst piosenki "Post" w serwisie Tekściory.pl!

Za nowy utwór odpowiadają Dawid Podsiadło i Kuba Galiński (muzyka, produkcja).

"Postprodukcja Tour". Gdzie wystąpi Dawid Podsiadło?

Koncerty w ramach trasy "Postprodukcja" prezentują się następująco:



30.10 - Szczecin, Netto Arena

5.11 - Gdańsk/Sopot, Ergo Arena

7.11 - Wrocław, Hala Stulecia

10.11 - Kraków, Tauron Arena

12.11 - Katowice, MCK

24.11 - Łódź, Atlas Arena

30.11 - Poznań, MTP

6, 7.12 - Warszawa, COS Torwar.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dawid Podsiadło o uczestniczeniu w koncertach innych artystów Interia.tv

Dawid Podsiadło na Open'erze w Gdyni

To jednak nie koniec emocji. Dawid Podsiadło pojawi się też na Open'er Festivalu. Wokalista wystąpi na lotnisku Kosakowo 2 lipca, gdzie zagra swoje największe przeboje w zaskakujących akustycznych aranżacjach, znanych z płyty "Leśna Muzyka (live, czyli na żywo)".



Poprzednia studyjna płyta Dawida Podsiadły - "Małomiasteczkowy" - ukazała się 19 października 2018 roku. Promowały ją takie utwory jak: "Małomiasteczkowy", "Nie ma fal", "Trofea" i "Najnowszy klip".