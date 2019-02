Dawid Kwiatkowski z Telekamerą za "The Voice Kids" ."Trzeba panować nad słowami"

Dawid Kwiatkowski został zwycięzcą Telekamery w kategorii juror. Wokalista przyznał, że nie dowierza, że osiągnął taki sukces w tak młodym wieku.

Dawid Kwiatkowski został wyróżniony za pracę w "The Voice Kids" /Adam Jankowski / Reporter

Wokalista Dawid Kwiatkowski już od dwóch sezonów jest trenerem w programie "The Voice Kids", gdzie szuka talentów wśród młodych uczestników. Za swoją pracę w show 23-letni piosenkarz zgarnął Telekamerę w kategorii juror.

- Gdy wchodziłem na scenę to pomyślałem: "kurczę chłopaku, ty masz dopiero 23 lata. Masz jeszcze mnóstwo czasu o staranie się o nominacje". Naprawdę bardzo się cieszę, jak potoczyło się to wszystko przez ostatnie sześć lat - komentował Kwiatkowski.

Zapytany o to o najtrudniejszy element w "The Voice Kids", wokalista przyznał, że niezwykle ciężkie jest panowanie nad słowami.

- Jedno źle wypowiedziane słowo i w głowach dzieciaków może zostać szrama - dodał.



Kwiatkowski w rozmowie z Interią miał po raz kolejny okazję skomplementować talent Ani Dąbrowskiej, która w sobotę (23 lutego) wygrała druga edycję "The Voice Kids".



- Ania Dąbrowska to kolejny wspaniały głos spod naszych skrzydeł. Aniu i rodzice Ani, zadbajcie o to, aby fajnie to wykorzystać. To nie jest tak, że wszystko jest już ułożone. Mam nadzieję, że wszyscy się nią zaopiekują, bo łatwo oszaleć w tym świecie - stwierdził.



Dawid Kwiatkowski obecnie promuje nowy singel "Kochaj mnie", zwiastujący jego nowy album. Premiera zaplanowana została jeszcze na 2019 rok.

- Trzy dni temu pojawił się mój nowy singel "Kochaj mnie" i ma pół miliona wyświetleń i teraz moim marzeniem, aby za dwa dni miał okrągły milion. Skupiam się teraz na tej piosence. Napisałem i skomponowałem ją w bardzo krótkim czasie - dodał.



