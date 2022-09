Darkthrone zaprasza do fortecy (nowa płyta "Astral Fortress")

Materiał nagrano w studiu Chaka Khan w Oslo, czyli w tym samym miejscu, w którym powstał "Eternal Hails", poprzedni longplay Norwegów z 2021 roku. Nad jego brzmieniem znów czuwali Ole Øvstedal i Silje Høgevold.

Angielska Peaceville Records zapowiedziała premierę nowego albumu zespołu Fenriza i Nocturno Culto na 28 października (CD, na kasecie, liczne wersje winylowe, specjalny boks, cyfrowo).

"Jak wiecie, nigdy nie mówię o tekstach ani o stojących za nimi inspiracjach i nigdy nie chciałbym, żeby jakikolwiek tekst kogoś innego, który mi się podoba, został mi wyjaśniony, ale powiem wam jedno - to jest mroczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, to kipi piekłem" - napisał Fenriz, perkusista Darkthrone.

Reklama

Zobacz, jak w sobie znany sposób, nową płytę Darkthrone zapowiada Fenriz:

Wideo DARKTHRONE - ASTRAL FORTRESS - THE NEW STUDIO ALBUM TRAILER

Oto program albumu "Astral Fortress":

1. "Caravan Of Broken Ghosts"

2. "Impeccable Caverns Of Satan"

3. "Stalagmite Necklace"

4. "The Sea Beneath The Seas Of The Sea"

5. "Kevorkian Times"

6. "Kolbotn, West Of The Vast Forests"

7. "Eon 2".