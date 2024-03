"Nomad", siódmy longplay działającego obecnie w Lipsku Darkestrah, nagrano pod okiem niemieckiego producenta Andy'ego Schmidta, który w studiu Echolux zajął się także miksem i masteringiem.

Na "Nomad", jak czytamy, Darkestrah nadal podążają obraną ścieżką epickiego, szamańskiego black metalu, w którym ostre riffy i tradycyjne melodie z Azji Środkowej przeplatają się ze strofami kirgiskich poematów heroicznych i wizjami duchowych poszukiwań.

Nowy album Darkestrah będzie mieć swą premierę 29 marca nakładem francuskiej Osmose Productions (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo).

Reklama

Z tytułowym utworem z płyty "Nomad" Darkestrah możecie się zapoznać poniżej:

Wideo DARKESTRAH "Nomad" (premiere track)

Darkestrah - szczegóły albumu "Nomad" (tracklista):

1. "Journey Through Blue Nothingness"

2. "Kök-Oy"

3. "Nomad"

4. "Destroyer Of Obstacles"

5. "Quest For The Soul"

6. "The Dream Of Kojojash"

7. "A Dream That Omens Death".