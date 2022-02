Dallas Good był wokalistą i gitarzystą wywodzącego się z Toronto country-rockowego zespołu The Sadies. O śmierci muzyka poinformował zespół, w którym przez wiele lat występował.



"Z niepojętym smutkiem informujemy o nagłym odejściu Dallasa w czwartek, 17 lutego. Zmarł z przyczyn naturalnych, będąc pod opieką lekarza z powodu choroby wieńcowej, którą wykryto na początku tego tygodnia. Syn, brat, mąż, przyjaciel, kolega z zespołu. Lider i siła, z którą trzeba się liczyć. Nie mamy słów, by wyrazić szok, który odczuwamy. Dołączamy do reszty naszej społeczności muzycznej i fanów w żałobie" - czytamy w pożegnaniu.

"Scena jest ciemna z powodu zbyt szybkiego odejścia jednego z najjaśniejszych świateł muzyki. Kochamy Cię Dallas" - zakończyli wpis muzycy. Dallas Good wywodził się z rodziny o muzycznych korzeniach. Jego brat Travis, ojciec Bruce i wujowie Brian i Larry grają na instrumentach. Seniorzy są członkami zespołu country The Good Brothers.



Dallas i Travis wraz z Seanem Deanem i Mikiem Belitskym założyli zespół The Sadies w 1994 roku. W latach 1998-2017 wydali aż 19 albumów, które stały się popularne w Kanadzie. Muzycy współpracowali m.in. z Neko Case, Gordem Downie, Garthem Hudsonem czy Neilem Youngiem. Jeszcze na początku lutego grupa zagrała koncert na festiwalu Guelph's Hillside Inside.