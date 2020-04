Daj To Głośniej i teledysk "Zwariowana noc". Plagiat czy cover? Głośna burza w branży disco polo

Ponad 620 tys. odsłon ma już najnowszy teledysk grupy Daj To Głośniej, autorów przeboju "Mama ostrzegała".

Na czele grupy Daj To Głośniej stoi Emilia Sanecka /Marcin Bruniecki / Reporter

Przypomnijmy, że zespół Daj To Głośniej zadebiutował w 2019 r. Ich pierwszy utwór "Mama ostrzegała" został jednym z największych przebojów ub.r.

W ciągu 10 miesięcy klip do tego nagrania zdobył ponad 117 mln odsłon. Furorę w sieci robiły też liczne przeróbki i parodie, w tym nawet wersja pielgrzymkowa.



Ekipa z Sycowa pojawiła się m.in. jako jedna z gwiazd koncertu Roztańczony Narodowy 2019 i Sylwestrowa Moc Przebojów 2019 w Polsacie.



Wokalistka Emilia Sanecka wzięła też udział w polskich preselekcjach do tegorocznej Eurowizji (w programie "Szansa na sukces. Eurowizja 2020").

Kolejnym utworem była piosenka "Dobrze" (prawie 3 mln w ciągu miesiąca), a teraz sieć zaczyna podbijać utwór "Zwariowana noc".

Tuż po premierze w środowisku disco polo zawrzało. Okazało się, że "Zwariowana noc" to nowa wersja piosenki "Sobotni zew" grupy Taraka z połowy 2016 r.

Jako autor tekstu i muzyki do "Zwariowanej nocy" wpisany jest Igor Jaszczuk, którego piosenki wykonywali m.in. Justyna Steczkowska, Stanisław Soyka, Michał Wiśniewski, Ivan Komarenko i Mietek Szcześniak.

"Utwór był pierwotnie wykonywany przez zespół Taraka pt. 'Sobotni zew'" - taki dopisek widnieje w opisie pod teledyskiem "Zwariowana noc".

Nie wszyscy zadowolili się takim tłumaczeniem. Wśród prawie 2000 komentarzy pod klipem wypowiedział się m.in. Kuba Urbański z zespołu Playboys, który zarzucił Daj To Głośniej oszukiwanie fanów.

"To już jest przesada! Rozumiem robić zagraniczne interpretacje utworów, wzorować się na kimś, na czymś w jakiś sposób itp, ale już podpisywać się pod tworczoscia innych Polskich zespołów to już przegięcie..... Jak się nie ma pomysłów na siebie i nie potrafi tworzyć samemu to trzeba brac od kogoś - podpisywać pod tym i robić ludzi w ch..A!!!" - napisał wokalista (pisownia oryginalna), który twierdzi, że początkowo nie zauważył informacji, że to przeróbka utworu grupy Taraka.

"Co mają powiedzieć zespoły, które ciężko pracują, tworzą autoskie kompozycje,próbują sami, ba nawet jeśli nie sami to z pomocą innych aranzerow, teksciarzy, kiedy widzą coś takiego? To jest Fair? W porządku?" - dodał Urbański.