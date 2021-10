Czysta esencja Unanimated (nowa płyta "Victory In Blood")

"Victory In Blood", pierwszy od 12 lat album sztokholmskiego Unanimated, pionierów melodyjnego death / black metalu ze Szwecji, stawianych w jednym szeregu z m.in. Dissection, Necrophobic i Naglfar, ujrzy światło dzienne 3 grudnia nakładem niemieckiej Century Media Records.

Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo oraz w limitowanej odsłonie jako dwupłytowy album winylowy. Ostatnia z wymienionych edycji zostanie wzbogacona o przeróbkę "Satanic Lust" z repertuaru legendarnego brazylijskiego Sarcofago.

Okładkę zaprojektował ceniony włoski artysta Daniele Valeriani, którego prace zdobią nagrania m.in. Mayhem, Triptykon, Behemotha i Dissection.

"Czas oczekiwania dobiegł końca. Zeszliśmy daleko w głąb siebie, by uwolnić czystą esencję tego zespołu. Jedność w naszych szeregach nigdy nie była tak silna i myślę, że słychać to na tym albumie. Uważam, że to nasz najmocniejszy, najbardziej szczery, autentyczny i bezpośredni materiał" - zapewnił Richard Cabeza, basista Unanimated, a zarazem członek Dismember i był muzyk m.in. Damnation, Murder Squad, General Surgery, Dark Funeral i Carbonized.

Przypomnijmy, że skład Unanimated uzupełniają dobrze znane postacie szwedzkiej sceny metalowej, czyli Johan Bohlin (gitara; eks-Destultory, Zebulon) i Micke Broberg (wokal, eks-Celestial Pain, Damnation), Jonas Deroueche (gitara; eks-Carbonized, General Surgery) oraz Anders Schultz (perkusja; Unleashed).



Z tytułowym utworem z longplaya "Victory In Blood" Unanimated możecie się zapoznać poniżej:

Wideo UNANIMATED - Victory In Blood (VISUALIZER VIDEO)

Oto lista kompozycji albumu "Victory In Blood":

1. "Victory In Blood"

2. "Seven Mouths Of Madness"

3. "As The Night Takes Us"

4. "The Devil Rides Out"

5. "With A Cold Embrace"

6. "Demon Pact (Mysterium Tremendum)"

7. "XIII"

8. "Scepter Of Vengeance"

9. "Chaos Ascends"

10. "The Golden Dawn Of Murder"

11. "Divine Hunger"

12. "The Poetry Of The Scared Earth"

13. "Satanic Lust" (przeróbka Sarcofago).