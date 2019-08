Czy Roksana Węgiel nie będzie spotykać się już z chłopakami? Mama wokalistki komentuje

Ostatnio głośno zrobiło się o tym, że rodzice Roksany Węgiel, po rozstaniu z Danielem Yastremskim, stwierdzili, że lepsze dla ich córki będzie, jeśli przestanie spotykać się z chłopakami i skupi na pracy. Wiadomość ta rozniosła się w sieci, okazuje się jednak, że nie była prawdziwa. Sprawę skomentowała mama wokalistki.

Roksana Węgiel jakiś czas temu rozstała się z Danielem Yastremskim /Artur Zawadzki / Reporter

Ostatnio "Fakt" podał informację, którą otrzymał od jednego ze współpracowników Roksany Wegiel, że rodzice poprosili córkę, by na razie nie spotykała się z chłopakami, tylko zajęła nauką i rozwojem kariery.

"Roksana na głowie ma mnóstwo projektów zawodowych. A oprócz tego nie może zapominać o nauce. Mama i tata nie chcą, by ich ukochana córka bujała w obłokach i wiązała się teraz z kolejnym chłopakiem" - przytaczał wypowiedź współpracownika wokalistki "Fakt".

Rodzice Węgiel mięli też stwierdzić, że "ma całe życie przed sobą i na chłopaków przyjdzie jeszcze czas”.



Festiwal w Opolu 2019 - Roksana Węgiel na próbie

Kiedy informacja ta rozeszła się po sieci, okazało się, że nie jest prawdziwa. Redakcja Pudelka postanowiła poprosić o komentarz w tej sprawie mamę Roksany. Kobieta zaprzeczyła pojawiającym się doniesieniom i stwierdziła:

"To nieprawda, broń Boże, nie zabraniamy jej się spotykać z chłopakami. Roksana stara się spotykać ze znajomymi. Też ta relacja z Danielem nie jest zakończona definitywnie, zostali przyjaciółmi. Co będzie, to czas pokaże. Jest jeszcze bardzo młoda, ma jeszcze dużo czasu na związki!" - skomentowała sprawę kobieta.

Roksana Węgiel wygrywa Eurowizję Junior 2018

Przypomnijmy, że po około roku spotykania się z Danielem Yastremskim, związek rozpadł się przede wszystkim z powodu nadmiernej ilości obowiązków i braku czasu ze strony Roksany Węgiel.

Młodzi wokaliści poznali się dzięki Eurowizji Junior 2018. Roksana Węgiel i Daniel Yastremski ( posłuchaj utworu "Time"! ) z Białorusi nawiązali jednak kontakt nieco wcześniej, zaczęli ze sobą bowiem rozmawiać przez internet, zanim doszło do spotkania na żywo.

"Skontaktował się ze mną poprzez media społecznościowe. Wszyscy uczestnicy konkursu tak robili. Chcieliśmy się poznać, zanim zaczniemy konkurować ze sobą na Białorusi. I tak od słowa do słowa zorganizowaliśmy z Danielem w internecie podwójną transmisję na żywo" - powiedziała nastoletnia wokalistka.



Eurowizję Junior wygrała ostatecznie ona, jednak znajomość przetrwała i przerodziła się w związek. Bliscy Roksany ujawnili po czasie, że para spotykała się przede wszystkim pomiędzy jej koncertami, na które Daniel przyjeżdżał z Białorusi. Już wtedy mama wokalistki zapytana o tę relację wykazała duży sceptycyzm:

"Nie traktujemy Daniela jak przyszłego zięcia. To jest bardzo młodzieńcza miłość".



