Czy polskie eventy czeka rewolucja technologiczna? Największa konferencja dla ludzi związanych ze sceną

Scena Jutra 2023 to już piąta międzynarodowa konferencja organizowana przez fundację przyciągająca ludzi różnych profesji związanych z działalnością artystyczną i sceniczną - od działów organizacji i zarządzania po projektantów i osoby decyzyjne. Nowością w tegorocznym programie eventu będzie oficjalna gala wręczania Statuetek Sceny Jutra dla zasłużonych innowatorów i praktyków, którzy tworzą współczesną scenę, wykorzystując do tego m.in. najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

Siła przekazu dzięki technologii

Podczas swoich wystąpień paneliści Sceny Jutra skoncentrują się przede wszystkim na najnowszych branżowych trendach i wyzwaniach, jakie stoją przed fachowcami pracującymi przy realizacji wydarzeń artystycznych. Kluczowym tematem będzie technologia i jej możliwości wywoływania silnych emocji i wzmacniania siły przekazu. Wśród prelegentów pojawi się m.in. światowej sławy projektant scenografii i oświetlenia - Mikki Kunttu, który nie tylko opowie o tym, z jakich narzędzi korzysta w swojej pracy, ale również w jaki sposób komunikuje się z zespołami artystycznymi i technicznymi i jakie przynosi mu to rezultaty.

Reklama

Wiele paneli poświęconych będzie efektywnemu zastosowaniu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Swoimi doświadczeniami i refleksjami o Creative AI w filmie, sztuce i rozrywce podzielą się projektant światła i multimediów Paweł "Spider" Pająk, wieloletnia pasjonatka technologii eventowych Sarah Cox oraz artysta wizualny Chris Bird.

Wideo V Międzynarodowa Konferencja Scena Jutra 2023 - Teaser

Nie zabraknie też rozmów na temat łączenia technologii scenicznych z działaniami Brand Experience. Prelekcję "Brand Experience - scena jutra na usłudze marki" poprowadzi jeden z najbardziej inspirujących mówców w Polsce - Wojciech Herra, a w dyskusji wezmą udział m. in. Aleksandra Szol z MODIVO oraz reżyser i producent telewizyjny Maciej Amanowicz.

Spotkania odbywać się będą na dwóch scenach: inspiracji oraz dyskusji, co daje dużą różnorodność tematów i form prezentacji oraz elastyczność w ich doborze.

Przestrzeń dla sztuki i networkingu

Konferencja to przestrzeń do zdobycia aktualnej wiedzy, znalezienia inspiracji oraz dyskusji, ale także możliwość obcowania ze sztuką. Dlatego i tym razem nie zabraknie wystaw i innowacyjnych instalacji artystycznych, a uczestnicy będą mogli zobaczyć efekty wykorzystania technologii oraz rezultaty ciekawych projektów edukacyjnych. Spotkanie w jednym miejscu wielu branżowych specjalistów oraz pasjonatów innowacyjnych technologii będzie też świetną okazją do networkingu - nie tylko w obrębie sztuki, ale również biznesu - w inspirującej atmosferze wykreowanej przez Scenę Jutra.

V Międzynarodowa Konferencja Scena Jutra odbędzie się 29-30 marca 2023 w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Wydarzenie będzie również rejestrowane i udostępniane live. Wszystkie nagrania z wystąpień i innych atrakcji będą dostępne dla posiadaczy biletów również po zakończeniu eventu.