Czego Polacy słuchali w 2020 roku? Znamy najpopularniejszych wykonawców

Związek Producentów Audio-Video przygotował roczne podsumowanie Oficjalnej Listy Sprzedaży (OLiS) oraz zestawienie najczęściej odtwarzanych radiowych przebojów – Airplay. Najchętniej kupowaną płytą roku ubiegłego okazał się album Quebonafide zatytułowany "Romantic Psycho". Polskie stacje radiowe podbił natomiast przebój The Weeknd "Blinding Lights".

Płyta Quebonafide "Romantic Psycho" była najpopularniejszym wydawnictwem w naszym kraju w 2020 roku /Paweł Skraba / Reporter

Podsumowanie Oficjalnej Listy Sprzedaży (OLiS) za rok 2020 przynosi pierwsze 16 miejsc polskim wykonawcom, zaczynając od czwartego już w dorobku Quebonafide albumu, zatytułowanego "Romantic Psycho". Na miejscu drugim rocznej listy najlepiej sprzedających się albumów w formacie fizycznym znalazła się grupa Kult z koncertowym albumem "Live Pol’And’Rock Festival 2019". Do podium dotarł także duet PRO8L3M, którego ubiegłoroczne wydawnictwo "Art Brut 2" zajęło trzecie miejsce na liście.

Clip Quebonafide SZUBIENICAPESTYCYDYBROŃ

Reklama

Zaraz za podium uplasował się najnowszy solowy album Kazika - "Zaraza". Miejsce piąte należy do pierwszej w zestawieniu, i jedynej w pierwszej dwudziestce, kobiety - sanah, która pozycję tę zawdzięcza albumowi "Królowa Dram".

Pierwszy w zestawieniu zagraniczny album pojawia się na 17. pozycji listy i jest to wydawnictwo koreańskiego boysbandu BTS "Map of the Soul: 7". Polscy artyści oddali jeszcze tylko jedno miejsce w pierwsze dwudziestce zagranicznym twórcom: na pozycji 18. uplasowała się płyta grupy AC/DC "Power Up". Łącznie do pierwszej setki zestawienia trafiły jedynie 22 zagraniczne wydawnictwa.

Clip sanah Szampan

W 2020 r. całkowita liczba sprzedanych płyt z pierwszej setki zestawienia rocznego OLiS wyniosła 1 258 926 egzemplarzy i jest to spadek w porównaniu z rokiem 2019 o 23,8%. We wszystkich 51 notowaniach, które zostały opublikowane w roku ubiegłym, pojawiło się łącznie 421 nowości (o 50 więcej niż przed rokiem) i tylko jeden album był notowany na każdej liście - wydawnictwo duetu Kwiat Jabłoni zatytułowane "Niemożliwe".

Clip Kwiat Jabłoni Wzięli zamknęli mi klub (home edition)

Kto królował w polskich radiostacjach?

W roku ubiegłym na playlistach radiowych, w odróżnieniu do listy OLiS, prym wiedli artyści zagraniczni. Miejsce pierwsze rocznego zestawienia Airplay zajmuje przebój "Blinding Lights" The Weeknd. Na pozycji drugiej uplasowała się sanah z utworem "Szampan", która jako jedyna reprezentuje Polskę w pierwszej dziesiątce zestawienia. Miejsce trzecie należy do Felixa Jaehna, który połączył siły z Vize i Miss Li w utworze "Close Your Eyes".

Clip The Weeknd Blinding Lights

Do pierwszej dwudziestki rankingu najpopularniejszych utworów w stacjach radiowych dotarły łącznie cztery utwory polskich wykonawców, w tym dwa należą do sanah: "Szampan" oraz singel "Melodia", który uplasował się na pozycji 11. Pozostałe dwa wykonywane są przez duety: na pozycji 15. uplasował się singel "Bubbletea", wykonywany przez Quebonafide i Darię Zawiałow, a zaraz za nim, na miejscu 16. znajduje się utwór "Ramię w ramię" Viki Gabor i Kayah. Łącznie w pierwszej setce zestawienia Airplay za rok 2020 polscy artyści zajmują 28 pozycji.

Ranking wykonawców sumujący słuchaczy wszystkich utworów danego artysty odtwarzanych w 2020 roku otwiera Ava Max, na miejscu drugim plasuje się Dua Lipa, a podium zamyka sanah. Wśród dwudziestu najpopularniejszych wykonawców łącznie znalazło się dziewięć polskich wykonawców i jest to jeszcze: Gromee na miejscu 5., Cleo - 7., Dawid Podsiadło - 8., Daria Zwiałow - 10., Viki Gabro - 12., Lanberry - 14., C-BooL - 17. i grupa Lady Pank, która zajmuje pozycję 20.

Clip Quebonafide BUBBLETEA feat. Daria Zawiałow