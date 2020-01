Czarna gorycz Medico Peste (nowa płyta "ב :The Black Bile")

Krakowska grupa Medico Peste wypuści w marcu drugi album.

Medico Peste przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Nowa płyta blackmetalowego kwintetu ze stolicy Małopolski ujrzy światło dzienne 20 marca nakładem francuskiej Season Of Mist Underground Activists. Materiał dostępny będzie w trzech wersjach winylowych, w edycji CD oraz na kasecie.

Za okładkę "ב :The Black Bile" odpowiada Inside Flesh.



Zespół opublikował niedawno teledysk do premierowej kompozycji "God Knows Why". Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo Medico Peste - God Knows Why (Official Music Video)

Na płycie "ב :The Black Bile" usłyszymy siedem utworów. Oto ich tytuły:

1. "God Knows Why"

2. "All Too Human"

3. "Numinous Catastrophy"

4. "Were Saviours Believers?"

5. "Skin"

6. "Holy Opium"

7. "The Black Bile".