Cultus Profano z albumem "Accursed Possession"

Kalifornijski duet Cultus Profano spod znaku black metalu wyda pod koniec sierpnia drugą płytę.

Cultus Profano przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Autorem okładki do "Accursed Possession" jest Khaos Diktator Design, za którym stoi serbski artysta Stefan Todorović alias Atteringer, aktualny wokalista norweskiego Gorgoroth.



Następca debiutu "Sacramentum Obscurus" (2018 r.) ujrzy światło dzienne 28 sierpnia pod banderą francuskiej Debemur Morti Productions, która przygotowała pełen wachlarz edycji, w tym dwie wersje winylowe, CD (digipack), odsłonę kasetową oraz cyfrową.



Dodajmy, że blackmetalowy Cultus Profano z Los Angeles tworzą grający na perkusji wokalista Arthur "Advorsus" Mendiola (znany także z Imperial Decay i Sadistic Intent) oraz grająca na gitarze wokalistka o swojsko brzmiącym nazwisku Amanda Kołodziej vel Strzyga.



Z premierowym utworem "Cursed In Sin, Op. 25" Cultus Profano możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Cultus Profano - Cursed in Sin, Op. 25 (Track Premiere)

Oto program albumu "Accursed Possession":



1. "Cursed In Sin, Op. 25"

2. "Devoted To The Black Horns, Op. 16"

3. "Upon A Tomb Of Sacrilege, Op. 24"

4. "Towards The Temple Of Darkened Fates, Op. 19"

5. "Within A Coven Of Shadows, Op. 21"

6. "Tenebris Venit, Op. 23"

7. "Crown Of Hellfire, Op. 11".