Cultum Interitum przed premierą debiutanckiego albumu

Pod koniec sierpnia swą premierę mieć będzie "Poison Of Being", pierwsza duża płyta warszawskiej grupy Cultum Interitum.

Cultum Interitum przygotowali pierwszy album /materiały prasowe

Debiutancki album death / blackmetalowego tria z Warszawy wyprodukował K.M., który odpowiadał również za miks i mastering. Okładkę zaprojektował grecki artysta Sotiris Kitsopoulos.

Reklama

Do tria w osobach E (wokal / gitara / bas), SR (gitara) i B (perkusja) w charakterze gości dołączyli wokaliści V. (Above Aurora) oraz N. (Summon, Kommando Baphomet); pierwszego z nich usłyszymy w utworze "Souldesecration", a drugiego w kompozycjach "Funeral Womb" i “Desecration Of Light".

Pierwszy longplay Cultum Interitum trafi na rynek 31 sierpnia nakładem Godz ov War Productions w wersji CD oraz cyfrowo, edycję kasetową szykuje zaś Nihilistic Noise Propaganda.

Posłuchaj utworu "Funeral Womb" Cultum Interitum:

Wideo CULTUM INTERITUM - Funeral Womb (Track Stream)

Oto program albumun "Poison Of Being":

1. "Souldesecration"

2. "Into The Ossuary"

3. "Funeral Womb"

4. "Poison Of Being"

5. "Chalice Of Omega"

6. "Desecration Of Light".