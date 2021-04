Cultum Interitum: Album "Veneration Of The New Dawn" gotowy

Stołeczna grupa Cultum Interitum nagrała drugą płytę.

Zespół Cultum Interitum przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Reklama

"Veneration Of The New Dawn", nowy longplay black / deathmetalowego tria z Warszawy, będzie mieć swą premierę 26 lipca.

Reklama

Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz kasecie.

Okładka to dzieło Juraja Bolfa i WS Artworks.

"'Veneration Of The New Dawn' przedstawia wizję szaleństwa, masowej śmierci i anihilacji, będącą zapowiedzią nadchodzącego Sądu Ostatecznego, jak również aspekt wiecznego życia i cyklu śmierci. Nikt nie przeciwstawi się prawom natury" - czytamy.

Nowy utwór "Veneration I" Cultum Interitum możecie sprawdzić poniżej: