Cult Of Lilith przed premierą pierwszej płyty

Na początku września światło dzienne ujrzy "Mara", debiutancki album islandzkiej grupy Cult Of Lilith.

Cult Of Lilith szykują nowy album /materiały prasowe

Debiut prog / deathmetalowego kwintetu z Reykjavíku powstał w dwóch studiach: holenderskim Ice Productions (perkusja), gdzie za konsoletą zasiadał Chris van der Valk (Hail Of Bullets), oraz w Krummafótur Studio (reszta instrumentów) pod okiem Kristján Jóhann Júlíusson, gitarzysty Cult Of Lilith.

Miksem i masteringiem pierwszego longplaya Islandczyków zajął się Dave Otero w swoim Flatline Audio w Denver w stanie Kolorado.

Autorem okładki jest pochodzący z Izraela i doskonale rozpoznawalny w świecie muzyki metalowej artysta Eliran Kantor.

Płyta "Mara" będzie mieć swą premierę 4 września nakładem Metal Blade Records (CD w digipacku, cyfrowo oraz w zestawie z koszulką).

Debiut Cult Of Lilith promuje wideoklip do utworu "Purple Tide". Możecie go zobaczyć poniżej:

Poniżej możecie się też zapoznać z "Cosmic Maelstrom", pierwszym singlem z płyty "Mara" Cult Of Lilith:

Oto program albumu "Mara":

1. "Cosmic Maelstrom"

2. "Purple Tide"

3. "Enter The Mancubus"

4. "Atlas"

5. "Comatose"

6. "Profeta Paloma"

7. "Zángano"

8. "Le Soupir du Fantôme".