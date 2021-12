Cryptic Hatred przygotowali debiutancki album

Materiał na debiutancki album deathmetalowego kwartetu z Helsinek zarejestrowano w studiu Kolotila. Okładkę zaprojektował włoski artysta Paolo Girardi, którego prace widnieją na nagraniach metalowych zespołów liczonych w dziesiątkach.

Płyta "Nocturnal Sickness" trafi do sprzedaży 18 lutego 2022 roku w barwach helsińskiej The Other Records i amerykańskiej Desert Wastelands Productions.



Mimo iż Cryptic Hatred powstał w 2019 roku, obok jego muzyki nie powinni przejść obojętnie zwłaszcza miłośnicy klasycznego death metalu z lat 90.



Możecie się o tym przekonać słuchając "Full Of Hate", nowego singla Cryptic Hatred:

Wideo Cryptic Hatred - Full of Hate

A gdyby to nie wystarczyło, sprawdźcie także wypuszczony w październiku numer "Vile Execution":

Wideo Cryptic Hatred - Vile Execution

Oto lista utworów albumu "Nocturnal Sickness":



1. "Into The Depths"

2. "Stench Of The Dead"

3. "Nocturnal Sickness"

4. "Vile Execution"

5. "Full Of Hate"

6. "As I Enter Darkness"

7. "Deathtroops"

8. "Strangled To Silence"

9. "Saw Torture"

10. "Eternal Horror".