Crowbar: Album "Zero And Below" gotowy. Kiedy premiera?

Pierwszą od sześciu lat płytę słynnej formacji z Nowego Orleanu wyprodukował ponownie Duane Simoneaux w OCD Recording And Production, gdzie zajęto się również miksem i masteringiem.

Jak czytamy, "Zero And Below" ma być najbardziej doommowym materiałem kwartetu z Luizjany od czasów pomnikowego albumu "Odd Fellows Rest" z 1998 roku.

“To naprawdę fantastyczna płyta - uwielbiam ją. Jest pełna gitarowych harmonii i posiada znacznie więcej doommowych riffów. Mamy tu więc do czynienia z pewnego rodzaju powrotem do przeszłości, lecz ze współczesnym, bardziej dojrzałym szlifem" - zaznaczył Kirk Windstein, frontman i lider Crowbar.

Następca albumu "The Serpent Only Lies" (2016 r.) ujrzy światło dzienne 4 marca 2022 roku nakładem nowojorskiej MNRK Heavy (dawniej eOne Music). Materiał dostępny będzie w edycji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.

Crowbar podzielili się właśnie z fanami teledyskiem do nowej kompozycji "Chemical Godz". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Crowbar Chemical Godz

Oto program albumu "Zero And Below":

1. "The Fear That Binds You"

2. "Her Evil Is Sacred"

3. "Confess To Nothing"

4. "Chemical Godz"

5. "Denial Of The Truth"

6. "Bleeding From Every Hole"

7. "It's Always Worth The Gain"

8. "Crush Negativity"

9. "Reanimating A Lie"

10. "Zero And Below".