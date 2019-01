Continuum po nagraniach (nowa płyta "Designed Obsolescence")

Techniczni deathmetalowcy z kalifornijskiej grupy Continuum ujawnili szczegóły premiery drugiego albumu.

"Designed Obsolescence", nowy materiał kwintetu współtworzonego przez byłych i obecnych członków takich formacji jak Animosity, Deeds Of Flesh, Decrepit Birth czy Allegaeon, wyprodukował (w tym miks i mastering) Zack Ohren w studiu Castle Ultimate.

Na następcy debiutu "The Hypothesis" z 2015 roku usłyszymy Rona Caseya (Inanimate Existence, eks-Brain Drill i Rings Of Saturn), nowego perkusistę Continuum, który dołączył do zespołu w 2018 roku.



Autorem okładki jest słynny szwedzki artysta Pär Olofsson.



"Odnoszę wrażenie, że nowa płyta zachowała klimat pierwszego albumu, wzbogacając zarazem nasze brzmienie i rozwijając pomysł na to, na co stać Continuum jako zespół" - powiedział Chase Fraser, gitarzysta Continuum i były muzyk m.in. Animosity i Decrepit Birth.



Drugą płytę formacji z Santa Cruz w Kalifornii promuje już opublikowany drogą elektroniczną singel "Release From Flesh And Blood".



Longplay "Designed Obsolescence" trafi do sprzedaży 22 lutego nakładem kalifornijskiej Unique Leader Records (CD, winyl, cyforow).



Oto program albumu "Designed Obsolescence":

1. "Theorem"

2. "Release From Flesh And Blood"

3. "A History Denied"

4. "Designed Obsolescence"

5. "All Manner Of Decay"

6. "Autonomic"

7. "Into The Void"

8. "Remnants Of Ascension"

9. "Repeating Actions".