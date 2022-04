Consecration: Szczegóły premiery albumu "Cinis"

"Cinis" (z łaciny zimny popiół, pogorzelisko lub spalone miasto) będzie pierwszym albumem kwintetu z angielskiego Norwich w barwach amerykańskiej Redefining Darkness Records. Wytwórnia z Cleveland w stanie Ohio zaplanowała jego premierę na 17 czerwca (CD, na winylu, cyfrowo).

Materiał nagrano i zmiksowano w studiu Blaze pod okiem brytyjskiego producenta Raoul Crane'a. Mastering - w swoim studiu Priority w Birmingham - wykonał Greg Chandler (Esoteric, Officium Triste, Convocation). Autorem okładki jest Daniel Bollans, wokalista Consecration.



W utworze "Ground To Ashes (A Cremulation)" zaśpiewał gościnne Dave Ingram, frontman Benediction i były wokalista m.in. Bolt Thrower.

"Fragilium", poprzednia płyta Consecration, trafiła na rynek w 2019 roku nakładem rosyjskiej Solitude Productions. Pod koniec zeszłego roku Anglicy wydali także EP-kę "Reanimated" nakładem rodzimej Cavernous Records.

Kompozycję "In Somnus Ego Morior (In My Sleep I Die)" z drugiego albumu Consecration możecie sobie przypomnieć poniżej:

Clip In Somnus Ego Morior

Oto program albumu "Cinis":

1. "The Dweller In The Tumulus"

2. "Ground To Ashes (A Cremulation)"

3. "Embrace Of Perpetual Mourning"

4. "A Dying Wish"

5. "These Fleeting Memories"

6. "The Charnel House"

7. "A Sentient Haunting"

8. "Unto the Earth Bethralled"

9. "In Loving Abandonment".