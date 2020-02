Collison z nowym minialbumem "The Final Kill"

Niderlandzka grupa Collision wypuści w kwietniu nowy minialbum.

Collision przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"The Final Kill" zarejestrowano w Toneshed Studio (Girith Gorgor, Pentacle, Dead Head) pod okiem Erwina Hermsena.

Okładkę, zgodnie z tradycją, przygotował hiszpański artysta Luis Sendon (m.in. Obscene Extreme, Macabre, Brutal Truth).

"Sweet Vermin", "Intense Infestation", "Shattered Glass And Severed Heads", "Engine Of Extermination", "Shell Shock Suicide", "Frozen In Terror" i "Savage Executioner" - to tytuły utworów, które znajdziemy na minialbumie "The Final Kill".



Wersję winylową wzbogaci przeróbka "Kill Yourself" S.O.D.



Wyjaśnijmy, że twórczość istniejącego od 20 lat Collision adresowana jest przede wszystkim do fanów grindcore'u i crossover / thrashu.



Materiał "The Final Kill" trafi na rynek 17 kwietnia nakładem rodzimej Hammerheart Records.



Premierowy utwór "Sweet Vermin" Collision możecie sprawdzić poniżej: