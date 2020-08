Co słychać u Grace VanderWaal? "Mam talent" przypomina początki 16-latki

Z okazji 15. edycji amerykański "Mam talent" przypomniał sylwetkę Grace VanderWaal, nastoletniej zwyciężczyni z 2016 roku.

Grace VanderWaal to jedna z największych gwiazd w historii amerykańskiego "Mam talent" /FRANCOIS GUILLOT/AFP /East News

12-letnia Grace VandeWaal przedstawiła się widzom stacji NBC w czerwcu 2016 roku. Dziewczynka przed jurorami 11. edycji "Mam talent" wykonała autorski utwór "I Don't Know My Name", akompaniując sobie na ukulele.



Zasiadający w jury Howie Mandel, Simon Cowell, Mel B i Heidi Klum, podobnie jak widzowie zgromadzeni na sali, byli zachwyceni występem młodziutkiej artystki. Ci drudzy nagrodzili jej występ gromkimi owacjami na stojąco, natomiast Mandel zapewnił jej przepustkę do następnego etapu, wciskając tzw. złoty przycisk.

Simon Cowell, komentując występ Grace stwierdził, że dziewczynka jest "następczynią Taylor Swift". Howie Mandel nazwał ją natomiast "żywym, pięknym, chodzącym cudem".

Wideo Grace VanderWaal's Iconic Golden Buzzer Moment - America's Got Talent 2020

VanderWaal szybko stała się sensacją, o której zaczęły rozpisywać się media na całym świecie.

Ostatecznie 12-letnia Grace dotarła do finału programu, gdzie również prezentowała autorski materiał. Po zwycięstwie w show dziewczyna otrzymała milion dolarów oraz możliwość występowania w Las Vegas. Jej nazwisko znalazło się na siódmym miejscu w zestawieniu najczęściej poszukiwanych artystów w wyszukiwarce Google w 2016 roku.

Grace VanderWaal na koncie ma jeden album studyjny ("Just The Beginning" z 2017 roku) oraz dwie EP-ki "Perfectly Imperfect" (2016 r.) i "Letters Vol. 1" (2019 r.).



W marcu 2020 roku do sieci trafiła piosenka 16-latki pt. "Today And Tomorrow", która promowała film Disney+ "Stargirl", w którym Vanderwaal zagrała główną rolę. Produkcja stworzona została na podstawie książki o tym samym tytule autorstwa Jerry'ego Spinelliego.

Młoda artystka zdążyła do tej pory zagrać dwie trasy koncertowe oraz była supportem przed Imagine Dragons (2018 r.) oraz Florence And The Machine (2019 r.).

"Być może obserwujemy właśnie narodziny przyszłej gwiazdy, która jak mówi tytuł albumu, dopiero zaczyna" - można przeczytać w naszej recenzji jej debiutanckiej płyty.