Chronomancy z kontraktem. Kiedy premiera drugiego albumu?

Pierwszym owocem współpracy Greków z madrycką wytwórnią będzie "Shadows In Atlantis", drugi longplay Chronomancy.



Na następcy debiutu "Here & Now" z 2014 roku usłyszymy dwóch nowych muzyków: perkusistę Kyriakosa Tsakalidisa i wokalistę Chrisa Paschalidisa.



Jako że w twórczości Chronomancy pojawiają się także elementy muzyki ludowej, na dudach zagrał gościnnie Valdyr Texas Phill, a na flecie wystąpiła Amalthea Loudovikou.

Pierwsza od ośmiu lat płyta Chronomancy ujrzy światło dzienne 8 marca 2022 roku (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo).

Drugi longplay Chronomancy pilotuje singel "Dance Of The Vampires", którego możecie posłuchać poniżej:



Wideo CHRONOMANCY - Dance of the Vampires [2022]

Oto program albumu "Shadows In Atlantis":



1. "Rebirth"

2. "Dance Of The Vampires"

3. "Pilgrims In A Foreign Land"

4. "The Voyager"

5. "Seven Deadly Kins"

6. "The Hunting Song"

7. "Magnum Opus"

8. "Thunderchild"

9. "Legions Of Mist"

10. "Shadows In Atlantis"

11. "Up With The Phoenix".