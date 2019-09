Christina Aguilera przesadziła z botoksem? Najnowsze zdjęcia przerażają

Fani Christiny Aguilery mocno niepokoją się najnowszymi zdjęciami wokalistki. Na niektórych wręcz trudno ją rozpoznać, a część sympatyków gwiazdy wprost uważa, że przesadziła ona z upiększaniem urody.

Christina Aguilera w Londynie - 15 września 2019 r. /David M. Benett /Getty Images

W trakcie swojej 20-letniej muzycznej kariery Christina Aguilera zdobyła pięć nagród Grammy i sprzedała ponad 75 milionów płyt.

Wokalistka została uhonorowana gwiazdą w słynnej Alei Gwiazd wzdłuż Hollywood Boulevard. Otrzymała także prestiżową nagrodę magazynu "Rolling Stone", jako jedna ze 100 ikon muzyki poniżej 30. roku życia.

W 2011 roku została trenerką uczestników w amerykańskim programie "The Voice" - kandydatów do sławy oceniała przez sześć edycji, do 2016 r.

W maju rozpoczęła rezydenturę w Zappos Theatre w kompleksie Planet Hollywood Resort & Casino w Las Vegas, gdzie prezentuje specjalne show zatytułowane "Christina Aguilera: The Xperience". Na początku listopada powróci do Europy, na sześć koncertów w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Później przeniesie się do Meksyku na kolejne trzy występy.



W połowie września Aguilera była gwiazdą prezentacji nowej kolekcji Virgin Cruise w The Royal Opera House w Londynie. Uwagę fanów przykuła mocno zmieniona twarz 38-letniej gwiazdy.



