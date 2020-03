Centinex z nowym albumem "Death In Pieces". Kiedy premiera?

Deathmetalowcy ze szwedzkiego Centinex wypuszczą nową płytę pod koniec maja 2020 roku.

Centinex już niedługo wyda nową płytę /materiał zewnętrzny

Album "Death In Pieces" nagrano w studiu Wellbay przy współpracy z Johanem Hjelmem.

Reklama

Miksem i masteringiem zajął się Ronnie Björnström ze studia Enhanced Audio Productions (Aeon, Bodyfarm, Meshuggah).

Okładkę 11. płyty Szwedów zaprojektował indonezyjski artysta Bahrull Marta.

Następcę longplay'a "Doomsday Rituals" z 2016 roku zarejestrowano w nowym składzie. Z oryginalnych członków w szeregach Centinex pozostał tylko basista Martin Schulman (także w Demonical), do którego dołączyli wokalista Henrik Andersson, gitarzysta Jörgen Kristensen oraz - najnowszy nabytek - perkusista Florian Rehn.

Album "Death In Pieces" ujrzy światło dzienne 29 maja w barwach pilskiej wytwórni Agonia. Wersję CD wzbogaci utwór "Break You To Debris". Wśród dostępnych formatów znajdziemy też kilka edycji winylowych oraz wersję cyfrową.

Zobacz teledysk "Eye Sockets Empty" Centinex z 2015 roku:

Clip Centinex Eye Sockets Empty

Oto program albumu "Death In Pieces":

1. "Only Death Remains"

2. "Derelict Souls"

3. "God Ends Here"

4. "Tomb Of The Dead"

5. "Human Torch"

6. "Pieces"

7. "Cauterized"

8. "Beyond The Dark"

9. "Sacrifice"

10. "Skin Turning Grey"