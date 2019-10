Celine Dion pyta: Coś jest nie tak z moim ciałem?

Celine Dion odpowiedziała krytykom, którzy uważają, że gwiazda niebezpiecznie schudła. Wokalistka ponownie stwierdziła, ze nie dzieje się z nią nic złego.

W ostatnich miesiącach temat wyglądu Celine Dion wraca do mediów jak bumerang. Pojawiają się głosy, że wokalistka zbyt drastycznie schudła, a zły wpływ ma na nią mieć jej tancerz Pepe Munoz, który według niepotwierdzonych informacji miał mieć również romans z wokalistką.

Dion miała okazję już kilkakrotnie odpowiadać na pytania dotyczące jej wyglądu. Zrobiła to również w trakcie rozmowie z "Entertainment Tonight".

"Czy coś jest nie tak z moim ciałem?" - zapytała Dion dziennikarkę przeprowadzającą z nią wywiad, po czym pokazała jej swój biceps.



Wokalistka dodała, że przez wiele lat była na celowniku mediów i obyła się już z krytyką, jaka spotyka ją w show-biznesie. "Jeśli nie chcesz być krytykowanym, to jesteś w złym miejscu. Podchodzę do tego pozytywnie. Zostawiam za sobą wszystko, co nie jest dla mnie dobre" - dodała.

