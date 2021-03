Celine Dion niepokoi przyjaciół swoim wyglądem? Ujawniono, jak jest naprawdę

Media ponownie zainteresowały się zbyt szczupłym wyglądem Celine Dion. Niektóre z nich donosiły, że o stan zdrowia wokalistki i jej nawyki żywieniowe niepokoili się bliscy. Jak jest naprawdę?

Zachowanie Celine Dion niepokoi ludzi, z którymi pracuje /Denise Truscello /Getty Images

W ostatnich kilkunastu miesiącach temat wyglądu Celine Dion wraca do mediów jak bumerang. Pojawiają się głosy, że wokalistka ( sprawdź ! ) zbyt drastycznie schudła, a zły wpływ ma na nią mieć jej tancerz, a prywatnie partner Pepe Munoz.

Niedawno amerykańskie serwisy plotkarskie opublikowały doniesienia jej zaniepokojonych współpracowników, którzy twierdzą, że Dion się głodzi.

"Jej dieta jest okropna. Zjada niewiele więcej niż kilka kawałków owoców i kilka krakersów, aby przetrwać dzień" - miała powiedzieć osoba blisko związana z Dion.

Dion miała okazję już kilkakrotnie odpowiadać na pytania dotyczące jej wyglądu. Zrobiła to również w trakcie rozmowy z "Entertainment Tonight". "Czy coś jest nie tak z moim ciałem?" - zapytała Dion dziennikarkę przeprowadzającą z nią wywiad, po czym pokazała jej swój biceps.

Wychudzona Celine Dion na pokazie mody w Paryżu

"Nie jestem anorektyczką. Ludzi wkurza, że jestem chuda bez żadnego wysiłku. Byłam taka zawsze przez całe życie. Nikt z mojej rodziny nie miał problemów z nadwagą" - tłumaczyła w "The Guardian".

"Robię to dla siebie, chcę czuć się silna, kobieca i seksowna. Jeśli ci się to podoba, w porządku, jeśli nie, to zostaw mnie w spokoju" - mówiła natomiast CNN.



Celine Dion i jej przebieranki. Pięć kreacji jednego dnia!

Najnowsze plotki pod lupę wziął serwis Gossip Cop, który zajmuje się weryfikacją niektórych doniesień z życia gwiazd. Dziennikarze szybko zorientowali się, że identyczne plotki dotyczące diety piosenkarki pojawiały się już w poprzednich miesiącach i również był dementowane.

Celine Dion olśniewa kreacją na pokazie mody w Paryżu

Przypomnijmy, że Celine Dion w związku z pandemią koronawirusa musiała ponownie przełożyć swoją światową trasę koncertową.

Artystka zwróciła się do swoich fanów: "Moje myśli i modlitwy kierowane są do wszystkich, którzy stracili bliskich i bardzo cierpią podczas tej niszczycielskiej pandemii koronawirusa. Staramy się przystosować do tych trudnych okoliczności, nie wiedząc, kiedy wszystko wróci do normy. Jednakże w końcu sobie poradzimy... Mam nadzieję, że wcześniej niż później".



"Witajcie, miałam nadzieję spotkać się z Wami w Europie tej wiosny. Niestety sytuacja nie jest bezpieczna, musimy jeszcze trochę zaczekać. Ale... tak, szczepionki są w drodze. Obiecuję, że wszystko nadrobimy w 2022 roku. Uważajcie na siebie. Nie mogę się doczekać, bardzo za Wami tęsknię. Kocham Was, do zobaczenia!" - powiedziała Celine Dion do swoich fanów.



Koncerty kanadyjskiej divy w Polsce zostały przełożone na 18 czerwca 2022 r. (Atlas Arena w Łodzi) i 19 czerwca 2022 r. (Tauron Arena Kraków).

