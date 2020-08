​Cancerfaust: Szczegóły debiutu "Let The Earth Tremble"

Deathmetalowcy z poznańskiego Cancerfaust odliczają już dni do premiery pierwszej płyty.

Cancerfaust przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Album "Let The Earth Tremble" zarejestrowano w MasterMix Studio (gitary i perkusja) i Studio Megafon (wokale). Miks i mastering wykonano w Heavy Gear Studio (Pandemonium, Warfist) pod okiem Mariusza Koniecznego.

Autorem okładki jest Dawid Figielek.

Na debiutanckiej płycie Cancerfaust wystąpiło gościnnie dwóch wokalistów: E. z Cultum Interitum oraz V. z Above Aurora.

"Let The Earth Tremble" trafi do sprzedaży 31 sierpnia nakładem Godz ov War Productions (CD, cyfrowo).



Z premierowym utworem "Into The Void" z debiutu Cancerfaust możecie się zapoznać poniżej:

Wideo CANCERFAUST - Into The Void (Official Track Stream)

Oto program albumu "Let The Earth Tremble":

1. "Ad Homine"

2. "Let The Earth Tremble"

3. "Into The Void"

4. "Blood For Gods"

5. "To The Pyre"

6. "Let Them Fall"

7. "Only Hatred Remains"

8. "The Curse"

9. "There Is Nothing"

10. "Ad Mortem".