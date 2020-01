Cadaver: Gitarzysta Anders Odden przejdzie operację w związku z chorobą nowotworową

Norweski gitarzysta Anders Odden podda się w poniedziałek, 6 stycznia, operacji związanej z chorobą nowotworową.

Anders Odden w barwach Satyricon /Per Ole Hagen/Redferns /Getty Images

O swojej chorobie (rak jelita grubego) Anders Odden poinformował 29 grudnia 2019 roku. Zaplanowana operacja ma usunąć złośliwe guzy i sąsiadujące z nimi węzły chłonne.



Pierwotnie 47-letni muzyk chciał poinformować o swoim stanie zdrowia dopiero po operacji, zmienił jednak zdanie pod wpływem wiadomości wideo opublikowanej przez Hanka Von Hella, byłego wokalistę Turbonegro, oraz perkusistę Motörhead i Scorpions Mikkey Dee, którzy 28 grudnia na specjalnym koncercie w Goeteborgu zbierali pieniądze na badania nad rakiem.



"Ta wiadomość bardzo mną poruszyła. 3 października 2019 roku zdiagnozowano u mnie raka jelita grubego. Od tamtej pory przechodzę chemioterapię, by zmniejszyć guz do rozmiarów umożliwiających przeprowadzenie operacji. Lekarze powiedzieli mi, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i pozbędę się tego raka. To trudna podróż, ale jestem gotowy" - napisał Anders Odden.



Przypomnijmy, że Anders Odden alias Neddo jest współzałożycielem, autorem większości muzyki i gitarzystą Cadaver, jednej z pierwszych norweskich grup (death)metalowych, która zyskała rozgłos poza granicami kraju już na przełomie lat 80. i 90. Muzyk ze Stavanger organizuje także "Black Metal Bus Tour", wycieczki po Oslo pokazujące turystom miejsca osławionych wydarzeń, do których dochodziło na norweskiej scenie blackmetalowej w latach 90.



Od 2009 roku Odden gra na gitarze w projekcie Doctor Midnight & The Mercy Cult z udziałem byłych muzyków Marylin Mansona i Turbonegro. Od wielu lat jest również koncertowym basistą Satyricon.



Na początku maja 2019 roku Cadaver powrócił z nowym utworem "Circle Of Morbidity", w którym wystąpił Belg Dirk Verbeuren, aktualny perkusista Megadeth i były bębniarz Soilwork, a gościnnie zaśpiewał Jeff Becerra z Possessed.



Teledysk "Circle Of Morbidity" Cadaver możecie zobaczyć poniżej: