Bryan Adams z nowym albumem "Shine A Light". Zaprosił Eda Sheerana i Jennifer Lopez

Na 1 marca zaplanowana została premiera nowego albumu Bryana Adamsa "Shine A Light". W powstanie krążka zaangażował się Ed Sheeran, a jeden z utworów Adams wykona z Jennifer Lopez. Posłuchać już można tytułowej piosenki, która jest przedsmakiem całości.

Bryan Adams to nadal jeden z popularniejszych artystów. Gwiazdor ma na konice ponad 65 mln sprzedanych płyt /Frans Schellekens /Getty Images

Singel "Shine a Light" powstał jako owoc współpracy Bryana Adamsa z Edem Sheeranem. "Spotkałem Eda w Dublinie na jego koncercie. Zostaliśmy w kontakcie. Pewnego dnia wysłałem mu refren, który chciałem użyć w piosence 'Shine A Light'. Zapytałem, czy nie chciałby pracować nad kawałkiem ze mną. Parę dni później otrzymałem od Eda kilka zwrotek. Powinniście usłyszeć, jak je zaśpiewał!".

Wideo Bryan Adams - Shine A Light (Official Audio)

Na cały album złoży się 12 utworów, które będą mieszanką muzyki rockowej, popu i r&b. Piosenka, która Bryan Adams zaśpiewał z Jennifer Lopez to "That's How Strong Our Love Is".



"Praca z Jennifer była spełnieniem marzeń. Nasze głosy świetnie brzmią razem" – przyznał artysta.



"Shine A Light" to 14-sty album studyjny w dorobku Bryana Adamsa. Jego premierze towarzyszyć będzie trasa koncertowa. "Nie czuję, abym był nieustannie na topie. Jakoś jednak udało mi się utrzymać dobrą reputację zespołu i mnie samego dzięki temu, że ciągle jesteśmy w trasie. To sprawia, że stare piosenki stają się coraz lepsze i inspiruje do tworzenia nowych. Życie w trasie przez połowę każdego roku nie zawsze jest najłatwiejsze, ale warto się przekonać, jak bardzo jest inspirujące" -opowiadał Bryan Adams.

Tracklista płyty Bryan Adams "Shine A Light""



1. "That’s How Strong Our Love Is" ft. Jennifer Lopez

2. "Part Friday Night, Part Sunday Morning"

3. "Driving Under The Influence Of Love"

4. "All Or Nothing"

5. "No Time For Love"

6. "I Could Get Used To This"

7. "Talk to Me"

8. "The Last Night On Earth"

9. "Nobody’s Girl"

10. "Don’t Look Back"

11. "Whiskey In The Jar".