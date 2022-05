Britney Spears zdradziła, że przez ojca miała nieudane życie seksualne

Wiadomości

Autorka hitów "Toxic" i "Oops!... I Did It Again" ma swojemu ojcu wiele do zarzucenia, o czym chętnie opowiada fanom. Spears, która jesienią ubiegłego roku została wreszcie zwolniona ze sprawowanej przez niego kurateli, wielokrotnie zwierzała się z krzywd, jakie wyrządził jej na przestrzeni lat.

Britney Spears nabawiła się kompleksów przez komentarze ojca /Tim Mosenfelder /Getty Images