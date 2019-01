Brian May dla NASA. Zobacz teledysk "New Horizons"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "New Horizons" Briana Maya. Słynny gitarzysta grupy Queen skomponował nowy utwór na prośbę NASA, by uczcić 13. rocznicę wystrzelenia sondy kosmicznej New Horizons, która podróżuje po krawędzi Układu Słonecznego.

Brian May w akcji /fot. Bartosz Nowicki

To nie przypadek. Od 2007 r. Brian May posiada tytuł doktora. Specjalizował się w dziedzinie astrofizyki i oprócz niezaprzeczalnego talentu muzycznego, uchodzi za jednego z najbardziej inteligentnych ludzi, jacy kiedykolwiek grali rocka.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Queen Bohemian Rhapsody

Gitarzysta otwarł przewód doktorski wiele lat temu, w roku 1970, ale cztery lata później, gdy grupa Queen wraz z Freddiem Mercurym po nagraniu "Bohemian Rhapsody" odniosła światowy sukces, przerwał edukację. Wznowił ją ponownie w 2006 r., a już po roku mógł nazywać się doktorem.

W skomponowanym dla NASA utworze May wykorzystał fragment wypowiedzi innego słynnego uczonego, autora teorii czarnych dziur, Stephena Hawkinga. Otrzymał na to pozwolenie od jego rodziny.

"Odkrycia sondy New Horizons umożliwiły człowiekowi lepsze poznanie Układu Słonecznego" - zapewnia na nagraniu Hawking.

Ta niewielka sonda miała na celu zbadanie Plutona i jego księżyców, ale przeleciała także obok Jowisza, a w tym tygodniu, niedaleko olbrzymiej planetoidy na krawędzi naszego układu, cały czas wykonując badania. Z uwagi na zasługi dla nauki amerykańska agencja postanowiła uczcić ją specjalną kompozycją muzyczna.

Doktorat "Prędkości radialne w zodiakalnej chmurze pyłu kosmicznego" - to tytuł pracy doktorskiej Briana Maya. Jego fani znają go przede wszystkim z barokowych solówek na nagraniach Queen i charakterystycznej - jak na rockmana przystało - fryzury.

Jego kariera naukowa to zupełnie oddzielna przygoda. Warto dodać, że tuż po obronie doktoratu May został honorowym rektorem Uniwersytetu Johna Moore'a w Liverpoolu. W 2014 roku wraz astronautą statku kosmicznego Apollo 9 Rustym Schweickartem i niemieckim filmowcem Grigorijem Richtersem stworzyli fundację, której zadaniem jest zdobywanie wiedzy na temat asteroidów. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę.