Debiutancka płyta grupy tworzonej przez gitarzystę Brennera Moate, perkusistę Dustina Eagana, basistę Iana Hennessey'ego i wokalistkę Liz Selfish, powstał w nowoorleańskim studiu HighTower (Thou, A Wilhelm Scream, Eyehategod) pod okiem Jamesa Whittena, który odpowiadał również za miks i mastering "Social Grace".



Pierwszy album Brat ujrzy światło dzienne 15 marca nakładem Prosthetic Records. Kalifornijska wytwórnia szykuje edycję CD, winyl i kasetę oraz odsłonę cyfrową.

Brat z kontraktem i nowym singlem "Social Grace"



Przypomnijmy, że powstały w 2020 roku zespół z Luizjany wydał do tej pory własnym sumptem dwie EP-ki, kompilację oraz kilka singli. Szeroki wachlarz muzycznych inspiracji Brat sięga od oldskulowego death metalu i grindcore'u przez powerviolence po klasyczny nowojorski hardcore, choć sam zespół woli określać swoją twórczość terminami bimboviolence i barbiegrind.

Nowy materiał Amerykanów pilotowały do tej pory single "Human Offense" i tytułowy "Social Grace". Teraz dołączył do nich trzeci singel "Hesitation Wound". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Wideo BRAT - 'HESITATION WOUND' (OFFICIAL VIDEO)

Brat - szczegóły płyty "Social Grace" (tracklista):

1. "Ego Death"

2. "Hesitation Wound"

3. "Slow Heat"

4. "Truncheon"

5. "Human Offense"

6. "Rope Drag"

7. "Blood Diamond"

8. "Snifter"

9. "Sugar Bastard"

10. "Social Grace".