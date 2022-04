Celem "Save Ukraine - #Stop War" było dotarcie do milionów ludzi na całym świecie, aby pomóc Ukraińcom przeżyć wojnę i ją wygrać. Charytatywny telewizyjny maraton koncertowy odbył się pod koniec marca - była to transmisja nadawana w języku angielskim przez TVP, którą pokazywano w 20 innych krajach Europy i świata znajdujących się w odmiennych strefach czasowych.

Wydarzenie można było również obejrzeć na ekranach w specjalnie utworzonych strefach na głównych placach miast Europy - m.in. na warszawskim Placu Defilad, na Rynku Starego Miasta w Pradze, pod Bramą Brandenburską w Berlinie, na Trafalgar Square w Londynie czy na pl. Katedralnym w Mediolanie - a także na platformach streamingowych i w mediach społecznościowych.

Celem maratonu była zbiórka funduszy na rzecz poszkodowanych wojną na Ukrainie.

Jedną z wielu gwiazd zaangażowanych w akcję była łotewska grupa BrainStorm, która ma wielu fanów także w Polsce. Szeroka publiczność poznała formację w 2000 roku, kiedy zespół reprezentował swój kraj na Eurowizji. Rok później Łotysze podbili listy przebojów utworem "Maybe" (płyta "Online"). Singel oraz album, na którym się znalazł, przyniosły grupie pięć minut sławy.

Na potrzeby koncerty zespół zaprezentował piosenkę ze swojego repertuaru w języku ukraińskim.



"'Mana Dziesma' lub 'Моя пісня' to jeden z naszych najbardziej popularnych utworów na Łotwie. Chcieliśmy wesprzeć naszych przyjaciół w ten trudny czas, więc stworzyliśmy nowy tekst do tej kompozycji. Byliśmy bardzo zainspirowani tym pomysłem. Od momentu pomysłu na piosenkę do finałowej wersji teledysku minęły zaledwie 2 tygodnie. Mamy nadzieję, że udało nam się pokazać, że Łotysze i Ukraińcy są razem" - podkreśla wokalista Renārs Kaupers.



Tekst w języku ukraińskim napisał Serhiy Sedrik Lokszyn, autor tekstów piosenek "Свята" oraz "Плакала" zespołu KAZKA. Poeta jest teraz w Kijowie, kontaktował się z Renarsem przez internet.

W nagraniu nowej wersji wziął udział Chór Riga Gospel oraz kwartet smyczkowy Juno. Dla wszystkich artystów było to pierwsze doświadczenie komponowania piosenki w języku ukraińskim. Teledysk stworzył Papa Chi, łotewski reżyser, który już wielokrotnie współpracował z BrainStorm.

Łotysze w swoim dorobku mają kilkanaście utworów w języku rosyjskim. Wielokrotnie występowali w tym kraju, gdzie mają wielu fanów. Jednak wobec tragedii dziejącej się w Ukrainie zdecydowali, że nie mogą milczeć, licząc się z tym, że nie wrócą na rosyjską scenę.

