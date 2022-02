Zespół Boys kojarzy prawie każdy w tym kraju. Marcin Miller i jego grupa to niekwestionowane gwiazdy disco polo.

Do największych przebojów grupy Boys należą utwory "Jesteś szalona", "Najpiękniejsza dziewczyno", "Moja kochana", "W oczach niebo" (z Extazy), "Wciąż pamiętam", "Czy nie" i "Szalona blondynka" (duet z Bayer Full).

Legendarny zespół wrócił właśnie z nową piosenką, pt. "Nie szukaj mnie"!

Do utworu powstał także teledysk.



Fani są wyraźnie zachwyceni, co pokazują w swoich komentarzach pod piosenką.



"Super! Takie piosenki i klipy to rozumiem", "Mega bomba. To jest prawdziwe disco polo, melodyjne, z pięknym sensownym tekstem", "Marcin nigdy nie zawodzi. Piosenka, teledysk super" - czytamy w komentarzach.



Wygląda na to, że utwór będzie nowym hitem Boys!

Marcin Miller, wokalista zespołu Boys od 1990 roku ma żonę Annę.

Mają dwóch dorosłych synów, Alana i Adriana, doczekali się także wnuka, Michała.

