Born Of Osiris: Album "Angel Or Alien" gotowy

Formacja Born Of Osiris z USA ma już za sobą nagrania szóstej płyty.

Zespół Born Of Osiris przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Reklama

Album "Angel Or Alien", wyprodukowany przez muzyków Born Of Osiris, zmiksował Jeff Dunne.

Reklama

W sesję nagraniową zaangażowany był także inżynier dźwięku Josh Strock.

Nowy materiał progresywnych metalcore'owców z okolic Chicago trafi do sprzedaży 2 lipca.

Zostanie wydany nakładem Sumerian Records.

Teledysk do tytułowego utworu z płyty "Angel Or Alien" Born Of Osiris możecie zobaczyć poniżej:

Clip Born of Osiris Angel or Alien

Sprawdźcie także wypuszczony wcześniej wideoklip do numeru "White Nile":

Clip Born of Osiris White Nile

Oto program albumu "Angel Or Alien":

1. "Poster Child"

2. "White Nile"

3. "Angel Or Alien"

4. "Waves"

5. "Oathbreaker"

6. "Threat Of Your Presence"

7. "Love Story"

8. "Crossface"

9. "Echobreather"

10. "Lost Souls"

11. "In For The Kill"

12. "You Are The Narrative"

13. "Truth And Denial"

14. "Shadowmourne"