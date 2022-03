Bogusław Mec urodził się w 1947 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi. Zadebiutował w 1970 roku na Łódzkiej Giełdzie Piosenki. W 1972 r. zwyciężył na opolskim festiwalu, wykonując swój największy przebój "Jej portret" Włodzimierza Nahornego i Jonasza Kofty.

"Jej portret" napisany przez Włodzimierza Nahornego (muzyka) i Jonasza Koftę (tekst) - to najbardziej znana piosenka w dorobku Bogusława Meca. Pierwotnie miał ją wykonywać Jerzy Połomski, ale odmówił.

"Do dziś uważa to za swój największy artystyczny błąd" - wspominał Nahorny.

Lata 70. to dynamiczny okres rozwoju kariery Meca. Nagrywał kolejne przeboje, m.in. "Na pozór", "Zgubiłem się", "Z wielkiej nieśmiałości". Występował na wielu festiwalach, koncertował w całej Polsce, a także w ZSRR. W 1977 roku piosenka wykonana w duecie z Ewą Dębicką "Mały, biały pies" otrzymała nagrodę w Opolu.

W 1980 roku utworem "W białej ciszy powiek" wygrał Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu OIRT w Pradze, jednak był to początek końca barwnej kariery. Piosenkarz wyjechał na kontrakt do USA, a w Polsce po roku wprowadzono stan wojenny. Znany był ze swojego eleganckiego stylu i charakterystycznego kapelusza.

Oprócz muzyka pasjonował się także malowaniem. Na początku lat 90. zorganizowano serię recitali "Śpiewający wernisaż", łączących koncert z wystawą malarstwa autorstwa Meca.

Od 2001 roku walczył z białaczką; po kilku latach wydawało się, że uporał się z chorobą i wrócił na scenę.

Ostatnią płytą Bogusława Meca były "Duety" (2008), na której znalazło się 13 przebojów wokalisty, wykonanych w nowych aranżacjach oraz jeden premierowy utwór. Mec wybrał na tę płytę najważniejsze utwory ze swojego dotychczasowego dorobku muzycznego.

Do wspólnego wykonania zaprosił gwiazdy współczesnej muzyki rozrywkowej. Razem z Mecem zaśpiewali: Marysia Sadowska, Maciej Balcar (Dżem), Justyna Steczkowska, Krzysztof Kiljański, Peter Getz, Marcin Rozynek, Maciej Silski, Tatiana Okupnik, Piotr Cugowski (Bracia), Katarzyna Klich i Anna Maria Jopek.

Po raz ostatni Bogusław Mec wystąpił w Dzień Kobiet (8 marca 2012 r.), podczas zorganizowanego specjalnie z tej okazji koncertu. Dzień wcześniej wziął udział w poświęconym jego twórczości odcinku "Szansy na sukces". Zmarł 11 marca 2012 roku.

Choć do końca wierzył, że pokona chorobę, przez wiele lat bagatelizował ją.

"Podchodzę do życia na zasadzie: co ma być, to będzie. Oczywiście musiałem brać pod uwagę najgorsze, ale jedną z myśli było, że wreszcie będę miał spokój, że sobie odpocznę, książki poczytam. Ja bym się z tym pogodził, że trzeba odejść, ale wiedziałem, że żona tak łatwo nie pozwoli mi na to i będę musiał dalej się mordować" - mówił w "Dzienniku Łódzkim".

Nieco ponad rok po pożegnaniu artysty uczczono jego pamięć podczas wyjątkowego koncertu najpiękniejszych piosenek z repertuaru Bogusława Meca, w wykonaniu gwiazd polskiej sceny.

Zaproszenie Jolanty Mec do udziału w koncercie przyjęli m.in. Anna Maria Jopek, Marek Dyjak, Reni Jusis, Marek Piekarczyk, Grażyna Łobaszewska, Łukasz Lach, Andrzej Adamiak i Skubas.

Wideo Skubas "Przyjaciele po to są" - Na Pozór. Koncert Pamięci Bogusława Meca.

