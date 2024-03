Pierwszy od czterech lat longplay Blaze Of Perdition zarejestrowano w kilku miejscach, w tym w Studio Roslyn, gdzie nagrano partie perkusji. Miksem i masteringiem "Upharsin" zajął się Marcin Rybicki, gitarzysta Blaze Of Perdition i poznańskiego In Twilight's Embrace. Okładka jest działem Kontamination Design, za którym stoi Sonneillon, wokalista Blaze Of Perdition.

Podobnie jak na poprzedniej płycie "The Harrowing Of Hearts" z 2020 roku, tak i tym razem sesyjnie na basie zagrał Wyrd, koncertowy muzyk Blaze Of Perdition, a także członek ściśle powiązanego personalnie Mānbryne.

Szósty album Blaze Of Perdition będzie zarazem drugą płytą formacji w barwach legendarnej Metal Blade Records. Premierę "Upharsin" zaplanowano na 19 kwietnia. Materiał dostępny będzie w wersji CD, w formatach cyfrowych oraz w trzech edycjach winylowych.



Zespół podzielił się właśnie z fanami pierwszym singlem z nowego albumu. Kompozycji "W kwiecie rozłamu" możecie posłuchać poniżej:

Wideo Blaze Of Perdition - W kwiecie rozłamu (Official)

Blaze Of Perdition - szczegóły albumu "Upharsin" (tracklista):

1. "W kwiecie rozłamu"

2. "Przez rany"

3. "Niezmywalne"

4. "Architekt"

5. "Młot, miecz i bat".