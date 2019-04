Black Candy z utworem "Intronizacja". Zobacz teledysk

"Intronizacja" to nowy numer Pin Up Candy, rozwijającej swoją karierę muzyczną pod pseudonimem Black Candy.

Prekursorka burleski w Polsce, szerszej publiczności dała się poznać w programie "Mam talent". Obecnie jej pokazy robią furorę w Polsce i na świecie. Pin Up Candy jest producentką wielu wydarzeń z burleską m.in. Warsaw Burlesque Night, Rewia Burleski, Burlesque Exclusive czy Slavic Burlesque Festival.

Pin Up Candy znalazła się też w gronie 100 jurorów pierwszej edycji show Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Muzyczne szlaki tancerka rozwija pod pseudonimem Black Candy. Jesienią zeszłego roku premierę miał jej utwór "You Know What I Mean", do którego nakręcono również klip. Autorami piosenki są Marcin Czerwiński i Michał Włodarski.

Tym razem dziewczyna rapera CNE, opublikowała numer "Intronizacja". Jest to też zapowiedź debiutanckiego albumu celebrytki. Producentem nagrania był Rzeźnik, a za scratche odpowiadał DJ Emes.

Komentujący nagranie nie zostawili na jej autorce suchej nitki, określając "Intronizację", jednym z gorszych singli tego roku.



