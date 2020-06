Bisonte z debiutanckim albumem

Hiszpańska grupa Bisonte zarejestrowała pierwszą płytę.

Debiut Bisonte zaplanowany jest na listopad /materiały prasowe

Album "Ancestral Punishment" powstałego w tym roku Bisonte nagrano w kwietniu na Majorce w studiu Black Night. Miksem i masteringiem pierwszego longplaya Hiszpanów zajął się Jordi Vaquero we własnym studiu Boveda del Sol w Barcelonie.

Wyjaśnijmy, że Bisonte powstał z inicjatywy gitarzysty Vincente Payi (Golgotha, Unbounded Terror) i wokalistki Marii J Lladó, do których dołączyli basistka Andrea Trujillo i perkusista Pablo Herrero (oboje z grupy Yoko Factor).

Na "Ancestral Punishment" znajdziemy muzykę z pogranicza doom metalu i stoner rocka, która powinna zainteresować fanów Windhand, Monolord, Avatarium, Trouble, Candlemass, jak i wczesnych dokonań Black Sabbath.

Zespół podpisał niedawno kontrakt z rodzimą Xtreem Music, która zaplanowała premierę debiutu Bisonte na 24 listopada (CD, winyl, kaseta, cyfrowo).

Z próbką możliwości Bisonte możecie się zapoznać słuchając utworu "Our Home":

Wideo BISONTE - Our Home [2020]

Oto lista utworów albumu "Ancestral Punishment":



1. "Our Home"

2. "Two Worlds"

3. "Where Strangers Reside"

4. "The Arrival Of Our End"

5. "Ancestral Punishment"

6. "New Beginning".