Big Sean i 65 tys. pszczół. Zobacz teledysk "What a Life"

Wiadomości

Do sieci trafił nowy teledysk rapera Big Seana do utworu "What a Life". Raper zdecydował się podczas kręcenia na zaskakujący krok. Pozwolił, aby obsiadł go ponad kilkudziesięciotysięczny rój pszczół.

Big Sean i pszczoły w teledysku "What a Life" /