Beyond Grace: Szczegóły albumu "Our Kingdom Undone"

Z początkiem września światło dzienne ujrzy druga płyta angielskiego Beyond Grace.

Zespół Beyond Grace przygotował nowy materiał /Eric Revill Dews /materiały prasowe

"Our Kingdom Undone", nowy album deathmetalowców z Nottingham, nagrano w studiach Stuck On A Name pod okiem Ian Boult i Bookhouse, gdzie za konsoletą zasiadł Tom Hill.

Miksem i masteringiem zajął się Charles Elliott, grający na gitarze wokalista kalifornijskiej grupy Abysmal Dawn, w swoim studiu Tastemaker Audio w Los Angeles.

Autorem okładki następcy debiutu "Seekers" z 2017 roku jest Shindy Reehal.

Drugi longplay Beyond Grace wyda amerykańska Prosthetic Records, która zaplanowała jego premierę na 3 września (CD, drogą elektroniczną).

Teledysk do opublikowanego w piątek, 18 czerwca, singla "Hive Mind" Beyond Grace możecie zobaczyć poniżej:



Clip Beyond Grace Hive Mind

Oto lista utworów albumu "Our Kingdom Undone":



1. "Dark Forest Doctrine"

2. "Barmecide Feast"

3. "Hive Mind"

4. "Factions Speak Louder Than Herds"

5. "The Price Of Peace"

6. "Persona Non Grata"

7. "Fearmonger"

8. "Our Kingdom Undone".