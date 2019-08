Beata Kozidrak pozuje w bikini. Fani zachwyceni [INSTAGRAM]

Najnowsze zdjęcie Beaty Kozidrak wzbudziło falę zachwyconych komentarzy od fanów. Zobaczcie, gdzie odpoczywa wokalistka grupy Bajm.

Beata Kozidrak odpoczywa nad Bałtykiem AKPA

"Mam słabość do polskiego morza. Zawsze z przyjemnością tu wracam, aby odpocząć" - napisała Beata Kozidrak na Instagramie.



Zdjęcie wokalistki opalającej się w bikini na łódce zebrało ponad 5 tys. polubień i prawie setkę głównie zachwyconych komentarzy.

Fani chwalą figurę Beaty Kozidrak, życząc liderce grupy Bajm udanego wypoczynku.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2018 r. odbyła się premiera dwupłytowej składanki grupy Bajm "Best of 1978-2018".

Jesienią 2018 r. zespół ruszył w jubileuszową trasę "Płynie w nas gorąca krew" (to tytuł singla z płyty "Chroń mnie" z 1986 roku).



Odmieniona Beata Kozidrak. Jak zmieniała się na scenie? 1 / 18 W piątek (16 września) na półki sklepowe trafiła nowa solowa płyta Beaty Kozidrak zatytułowana "B3". Wokalistka do współpracy nad albumem zaprosiła młodych twórców, w tym m.in. Marcina Limka, który nie tylko zagrał na kilku instrumentach, ale też jest współkompozytorem wielu piosenek i producentem. Trzy utwory z wydawnictwa "B3" napisała dla Beaty Kozidrak Ania Dąbrowska. W informacji prasowej czytamy, że Beata Kozidrak po raz pierwszy w swojej karierze tak bardzo zaangażowała się w tworzenie materiału na płytę. Jest nie tylko autorką wszystkich tekstów, ale także kompozytorką bądź współkompozytorką większości utworów. Album zapowiadany był jako "najbardziej pozytywny i energetyczny album, jaki kiedykolwiek nagrała Beata Kozidrak". "Bardzo się zaangażowałam w produkcję albumu 'B3'. Chciałam być przy każdej rodzącej się nucie. To był wyjątkowo intensywny i wyczerpujący czas, ale niezwykle satysfakcjonujący. Każda piosenka wywoływała we mnie eksplozję radości i nakręcała mnie mega optymistycznie. Czułam, że moje marzenia muzyczne właśnie się spełniają" - opowiadała Beata Kozidrak. Źródło: materiały promocyjne Autor: Michał Pańszczyk udostępnij

Grupa Bajm powstała w 1978 roku w Lublinie, nazwę tworząc z pierwszych liter imion założycieli - wokalistki Beaty Kozidrak, wokalistów Andrzeja Pietrasa i Jarosława Kozidraka (brat Beaty) oraz gitarzysty Marka Winiarskiego. Andrzej Pietras opuścił zespół w 1988 r., by skupić się na roli menedżera i producenta, prywatnie przez lata pozostając mężem Beaty Kozidrak.

Po wielu latach Kozidrak rozwiodła się z Pietrasem, a o sprawie wielokrotnie pisały plotkarskie media. Ostatecznie i tak Pietras pojawia się u boku byłej żony wspierając ją w przygotowaniach do jubileuszowej trasy z okazji 40-lecia Bajmu.

Po zaledwie kilku miesiącach z piosenką "Piechotą do lata" zespół zakwalifikował się do Konkursu Debiuty na Festiwalu w Opolu, zajmując tam drugie miejsce. Bajm błyskawicznie wyrósł na gwiazdę polskiej piosenki, co potwierdziły wczesne przeboje "W drodze do jej serca" i "Co mi Panie dasz".

Wydany w 1983 r. debiutancki album zatytułowany po prostu "Bajm" rozszedł się w ponad półmilionowym nakładzie, a status przebojów zdobyły także "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Nie ma wody na pustyni" i "Różowa kula".

Wideo Beata Kozidrak o początkach Bajmu: To był debiut w Opolu w 1978 roku, spełnienie moich marzeń (przeAmbitni.pl Dostawca: x-news)