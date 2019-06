BBC Earth i Bass Astral x Igo prezentują singel inspirowany serialem dokumentalnym "Planety"

Cztery miliardy lat temu rozegrał się kosmiczny dramat, który ukształtował nasz Układ Słoneczny. Te wydarzenia zadecydowały o losie ośmiorga planetarnego rodzeństwa - bohaterów najnowszej serii BBC Earth "Planety" oraz… nowego singla zespołu Bass Astral x Igo. Duet we współpracy ze stacją, stworzył utwór "Planets" inspirowany historią narodzin kosmicznych gigantów. Premierę utworu zapowiada krótka animacja stworzona w oparciu o sceny z serii "Planety" przez Tomka Duckiego.

Bass Astral x Igo połączyli siły z BBC Earth /materiały prasowe

Merkury w momencie narodzin posiadał wszystkie niezbędne warunki do powstania na nim życia. Wenus przez miliardy lat przypominała planetę, na której rozwinęła się nasza cywilizacja. Co sprawiło, że spośród wszystkich planet, życie pojawiło się tylko na Ziemi? Jakie sekrety kryje ewolucja naszego miejsca we Wszechświecie?



Najnowsza seria BBC Earth "Planety" rzuca światło na sekretne życie i przeszłość ośmiu zaskakująco różnorodnych światów, składających się na nasz Układ Słoneczny. Z narracją legendarnego Briana Coxa, "Planety" łączą naukę, dramat i historię, która nigdy dotąd nie została opowiedziana w równie przejmujący i innowacyjny sposób. Dzięki cyfrowym wizualizacjom seria ukazuje los i unikalny charakter każdej z planet.

W myśl popularyzacji nauki i zainteresowania odbiorców astronomią poprzez ukazanie jej w przystępny, fabularny sposób, stacja BBC Earth podjęła współpracę z polskimi artystami, którzy w swojej dotychczasowej twórczości chętnie korzystali z kosmicznych inspiracji. Tak powstał utwór "Planets" zespołu Bass Astral x Igo - duetu Igora Walaszka i Kuby Tracza.

Wideo Bass Astral x Igo – Planets || BBC Earth “Planety”

"Utwór 'Planets' (sprawdź tekst!) jest zarówno romantyczny jak i monumentalny, zawiera w sobie tajemnicę, z jaką kojarzy nam się wyprawa statkiem kosmicznym w bezkres. W dodatku Igor napisał piękny, metaforyczny tekst, który odnosi się zarówno do makrokosmosu jak i mikrokosmosu w każdym z nas" - komentuje Kuba Tracz (Bass Astral), producent zespołu. "Od początku działalności naszego projektu tematyka uniwersum jest dla nas inspiracją, zarówno w sferze wizerunku, jak i brzmienia, dlatego z radością przyjęliśmy propozycje współpracy z BBC Earth" - dodaje.



"Cieszy nas, że mogliśmy połączyć siły na tak naturalnej dla nas przestrzeni, jaką daje premiera spektakularnie zrealizowanej serii 'Planety'. Zagadnienie kosmosu i historia powstania naszego miejsca we wszechświecie są fascynujące, a sama myśl o tym, że jesteśmy tylko małym elementem galaktycznej układanki pobudza wyobraźnię, wywołuje emocje i podsyca głód poznawczy. Wspólnie z BBC Earth chcemy zachęcić do odkrywania, szukania wiedzy i inspiracji poza orbitą tej jednej planety, którą nazywamy domem" - mówi Igor Walaszek (Igo).

"Z dobrym przewodnikiem, nawet tak z pozoru nieprzystępna tematyka, jak astronomia, może przemienić się w zapierający dech w piersiach spektakl. Mamy nadzieję, że zarówno słuchając naszego singla, jak i oglądając 'Planety', wasze astralne ciało uniesie się daleko poza atmosferę ziemską" - dodaje.



Zdjęcie Kadr z serialu "Planety" / Tomasz Ducki / materiały prasowe

Bass Astral x Igo to nie jedyni artyści biorący udział w projekcie. Stacja BBC Earth zaprosiła do współpracy również Tomka Duckiego, twórcę filmów wielokrotnie nagradzanych na międzynarodowych festiwalach. Młody reżyser w ramach zapowiedzi utworu "Planets" przygotował krótką, awangardową animację, do której wykorzystał sceny z serii "Planety". W zwiastunie widzimy artystyczne sekwencje historii Układu Słonecznego, ujęcia planet, ale i ludzi, którzy od zawsze interesowali się kosmosem, a ich chęć odkrywania nieznanego pchnęła rozwój nauki, która dzisiaj pozwala nam opowiedzieć historię sprzed cztery miliardy lat.

Serial "Planety" można oglądać w każdy poniedziałek o godzinie 21:55 na BBC Earth.