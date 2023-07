Baron i Sandra Kubicka pokazali wideo ze ślubu. W internecie zawrzało!

Sandra Kubicka i Baron to teraz jedna z najgorętszych par w show-biznesie. Ich związek rozpoczął się w 2021 r. i od tego czasu nie kryją się już ze swoją miłością.

"Od dłuższego czasu jestem szczęśliwsza i spokojniejsza niż kiedykolwiek byłam. (...) Alek jest najcudowniejszym mężczyzną, jakiego w życiu poznałam. Fascynuje mnie każdego dnia. Rozmawiamy godzinami na wszystkie tematy i codziennie się śmiejemy. Uczę się od niego i doświadczam nowego. To było moje marzenie, aby być z tak inteligentnym mężczyzną. Jest również bardzo wrażliwy... dready i muzyka rockowa to wizerunek ale jego delikatne i ciepłe serce to coś czego nie wszyscy maja szansę doświadczyć. Otwiera się dla nielicznych. Dziękuję kochanie, że dałeś mi tę szansę. Jestem ogromną szczęściarą, że mogę budzić się codziennie obok Ciebie" - napisała w połowie października 2022 r. modelka.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Kids": Baron o "bolesnej" walce o miłość TVP

Aleksander Baron, gitarzysta grupy Afromental i trener "The Voice of Poland" i "The Voice Kids", wcześniej związany był z Blanką Lipińską, Julią Wieniawą, Czariną Russell, Katarzyną Grabowską i Aleksandrą Szwed. Z Russell i Grabowską był nawet zaręczony.

Baron i Sandra Kubicka opublikowali krótkie wideo ze ślubu, podpisując je "Mr. & Mrs. Baron". W komentarzach zaroiło się od wpisów zaskoczonych fanów, którzy zaczęli spekulować, że para pobrała się w tajemnicy.

To jednak nawiązanie do sensacyjnego filmu "Mr. & Mrs. Smith", w którym główne role zagrali Angelina Jolie i Brad Pitt. Ani Baron ani Sandra Kubicka nie zdecydowali się odpowiedzieć na komentarze sugerujące ich ślub.



Instagram Rolka Rozwiń