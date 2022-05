Aleksander Baron zamieścił na Instagramie intrygujący filmik, na którym widzimy go siedzącego nad Jeziorem Czorsztyńskim i grającego na instrumencie, który przypomina dwie złączone misy. Jest nim handpan.

"Music is my passion and my medicine (muzyka jest moją pasją i moim lekarstwem - red.). Dźwięk jest wibracją, a wibracja dostraja nasze organizmy do odpowiednich częstotliwości. Czy wiecie, że w starożytnych czasach muzykę traktowano głównie jako formę medycyny, a jej rozrywkowy charakter był efektem ubocznym?" - napisał w pierwszych zdaniach postu.

"Jak się czujesz, słuchając dźwięków handpana? Już niedługo będziemy mogli spotkać się na żywo w ramach ceremonii dźwiękiem. Chciałbyś/chciałabyś doświadczyć takiej relaksacyjno-uzdrawiającej sesji prowadzonej przeze mnie?" - zachęcająco zapytał Baron. Muzyk nie rozwinął wątku, jak miałyby wyglądać prowadzone przez niego sesje i kiedy odbędzie się pierwsza z nich.

Już w ubiegłym roku Baron wrzucił na swój youtubowy kanał dwa filmy ze swoimi popisami na handpanie. "Od razu zakochałam się w handpanach. Ich dźwięk i wibracje są hipnotyzujące" - stwierdził w opisie pod jednym z nagrań.

Handpan to ręcznie kuty stalowy bęben, który ma wgłębienia bądź wycięcia. Gra na nim polega na uderzaniu rękami w odpowiednie miejsca. Instrument ten wywodzi się z Trynidadu i Tobago. Tworzy niepowtarzalny klimat podczas koncertów, czy też sesji jogi i medytacji.