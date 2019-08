Barbra Streisand i Ariana Grande na jednej scenie

Podczas koncertu legendarnej wokalistki Barbary Streisand w Chicago, w jednym z utworów dołączyła do niej na scenie Ariana Grande. Publiczność nie kryła swojego zachwytu niespodzianką, którą jej zafundowano, a nagrania z występu obiegły sieć.

Ariana Grande zaśpiewała z Barabrą Streisand /Kevin Mazur /Getty Images

Podczas koncertu Barbary Streisand w Chicago pojawił się niespodziewany gość, który wykonał z legendarną wokalistką jeden z jej przebojów.



6 sierpnia zgromadzona przed sceną United Center publiczność w pewnym momencie oniemiała z wrażenia. Przed nimi bowiem, obok Barbary Streisand, stanęła 26-letnia Ariana Grande. Jak się okazało, ich wspólny występ był wcześniej przygotowaną niespodzianką, a wokalistki wykonały razem przebój Streisand z 1979 roku "No More Tears (Enough is Enough)".



Przebój ten w oryginale Streisand nagrała z Donną Summer. Pomimo dużej popularności utworu, wokalistki nigdy nie wykonały go razem na żywo.

Piosenka była hitem jesieni 1979 roku, dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów oraz znalazła się w pierwszych dziesiątkach w licznych międzynarodowych zestawieniach.



Teraz legendarna wokalistka wykonała utwór z dużo młodszą gwiazdą. Sama Grande nie kryła swojego wzruszenia całą sytuacją. W emocjonalnym tweecie podziękowała Streisand i napisała, że po tym występie cała się trzęsła i płakała.



Obydwie panie udostępniły też w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z próby, na którym się obejmują. Ariana napisała pod nim: "pielęgnować tę chwilę na zawsze".

Niedawno Ariana Grande oraz coraz bardziej popularny producencki duet Social House połączyli siły, a efektem jest wspólny singel "boyfriend". Do kawałka powstał również teledysk.

"Zawsze fantastycznie współpracowało się nam z Arianą, dlatego jesteśmy podekscytowani, że nasz wspólny kawałek w końcu ujrzał światło dzienne. Mam nadzieję, że podoba się wam tak samo jak nam" - mówią o współpracy z Grande twórcy duetu Social House.

Clip Ariana Grande boyfriend feat. Social House

Ariana Grande ruszyła z trasą "Sweetener Tour" 1 / 9 18 marca w Albany (stan Nowy Jork) Ariana Grande wystartowała ze światową trasą koncertową promującą jej albumy "Sweetener" i "Thank U, Next". Zobacz zdjęcia z koncertu! Źródło: Getty Images Autor: Kevin Mazur udostępnij