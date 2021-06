Barbarian Prophecies: Album "Horizon" w szczegółach

Black / deathmetalowa grupa Barbarian Prophecies z Hiszpanii przygotowała nowy materiał.

Zespół Barbarian Prophecies szykuje premierę nowej płyty /materiały prasowe

"Horizon", piąty album hiszpańskiego kwartetu, nagrano w studiu Kollapse, gdzie za konsoletą zasiadł rodzimy fachowiec Iván Ferro.

"Muzyka na 'Horizon' zawiera wiele eksperymentalnych partii i stanowi mieszankę różnych stylów, w tym pasaże wspierane klawiszami" - czytamy o nowym dokonaniu Barbarian Prophecies.

W wersji cyfrowej płyta będzie mieć swą premierę 16 sierpnia, a na winylu oraz w edycji CD trafi do sprzedaży 1 listopada. Wydaniem "Horizon" zajmą się Base Record Production, Hecatombe Records, Violence In The Veins i Iron Matron Records.

Dodajmy, że skład Barbarian Prophecies tworzą gitarzysta prowadzący i klawiszowiec Arnt Bünz, gitarzysta rytmiczny Óscar Besteiro, perkusista Diego Maya oraz wokalistka Alicia alias Chousa.

Z fragmentem nowego utworu "Morte Negra" Barbarian Prophecies możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Barbarian Prophecies IV preview (Morte Negra) - New Album Horizon

Na płycie "Horizon" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Alpha"

2. "Among Us"

3. "Phi"

4. "Supreme Vampire"

5. "Morte Negra"

6. "Horizon"

7. "The Sign"

8. "Psi"

9. "Übermensch"

10. "Omega".