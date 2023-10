Znany z płyt "Zbiór" i "Baranovski 2" wokalista tym razem prezentuje teledysk do piosenki "Wróć" . To jego interpretacja przeboju "Lubię wracać tam, gdzie byłem już" Zbigniewa Wodeckiego. Utwór powstał we wczesnych latach 70. napisany przez Zbigniewa Wodeckiego (muzyka) i Wojciecha Młynarskiego (tekst).

"Każdy z nas ma coś, do czego chce wracać. To miejsca, ludzie czy momenty w życiu. Wszystko, co najważniejsze zostaje głęboko w nas i niczym wehikuł czasu wraca we wspomnieniach. Właśnie o nich i o ich potędze jest utwór 'Wróć'" - opowiada Baranovski .

Clip Baranovski Wróć - x WODECKI

"Mając u boku głos człowieka, o którym wspomnienie jest wiecznie żywe, dostałem szansę przenieść ten utwór w inny wymiar" - dodaje wokalista.

Za teledysk "Wróć" odpowiada Igor Ignacy Leśniewski, autor klipów dla m.in. Maty, Mroza czy duetu Kacperczyk. Na planie wokaliście towarzyszyli m.in. Paula Bonowicz-Golec, Marzena Marideko z synem, Agata Sacewicz, Łukasz Dominiak oraz jeden z najbardziej utytułowanych polskich sportowców ostatnich lat, medalista olimpijski i mistrz świata w skokach narciarskich - Dawid Kubacki.

Kim jest Baranovski?

Pod pseudonimem Baranovski kryje się wokalista, muzyk, kompozytor i producent Wojtek Baranowski. Zadebiutował w 2018 roku, rok później miał na swoim koncie cztery radiowe przeboje i nominację do Fryderyka w kategorii "Fonograficzny debiut roku".

Do jego najpopularniejszych utworów należą m.in. diamentowy singel "Lubię być z nią", "Czułe miejsce", "Luźno", "Nie mamy nic" czy "Wolność" (gościnnie Ten Typ Mes).

Zapowiedzią nadchodzącej trzeciej płyty były utwory "Joker", "Chcę być sobą" i "Sierpień" .